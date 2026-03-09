Turismo: nel 2025 arrivati meno turisti ma soggiorni più lunghi
Nel nostro Paese arrivi in calo dello 0,9%, ma presenze +2,3%. Incremento soprattutto per gli esercizi extra-alberghieri (+6,6%)
© Ansa
Nel 2025 si evidenzia, per i flussi del turismo in Italia, un andamento divergente degli arrivi e delle presenze: i primi in calo dello 0,9% e le seconde in crescita del 2,3% rispetto al 2024. È la stima dell'Istat. Per i clienti italiani si rileva una flessione degli arrivi pari a -3,5% a fronte di una sostanziale stabilità delle presenze, mentre la componente straniera è in crescita in termini sia di arrivi (+1,4%) che di presenze (+4,3%).
I dati tra ottobre e dicembre 2025
Nel quarto trimestre del 2025 il turismo in Italia è in crescita con un aumento tendenziale dell'1% degli arrivi - in ripresa dopo il lieve calo del terzo trimestre (-0,9%) - e del 2,9% delle presenze che confermano la dinamica positiva già osservata nel trimestre precedente (+2,5%). L'incremento tendenziale delle presenze è trainato dalla componente straniera (+5,1%), che rappresenta il 56,5% delle presenze totali. Sono i dati resi noti dall'Istat.
Rispetto al 2024 - secondo l'analisi - le presenze dei turisti italiani sono aumentate nei mesi di ottobre e dicembre (rispettivamente +4,4% e +4,3%), mentre sono diminuite del 9,2% a novembre. Le presenze dei turisti stranieri sono invece aumentate in tutto il trimestre, e soprattutto nel mese di dicembre (+9,2%). L'incremento tendenziale delle presenze negli ultimi tre mesi dell'anno riguarda gli alberghi (+1,2%), ma soprattutto gli esercizi extra-alberghieri (+6,6%).
Negli alberghi, la flessione delle presenze domestiche (-1,2%) è stata più che compensata dall'incremento delle presenze estere (+3,2%). Negli esercizi extra-alberghieri sono aumentate le presenze sia della clientela domestica, sia di quella straniera (rispettivamente +3,2% e +9,0%). Nel quarto trimestre, secondo l'Istat, la permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 2,82 notti: sostanzialmente stabile rispetto al 2024 e lievemente maggiore per gli stranieri (3,13 notti) rispetto agli italiani (2,50 notti). Nel quarto trimestre del 2025 si concentrano il 14,8% delle presenze turistiche annuali, in linea con quanto registrato nel 2024.
Cosa si intende per arrivi e presenze
Per "arrivi", l'Istat prende in esame le persone che hanno effettuato il check-in in un esercizio ricettivo turistico nel periodo considerato; per le "presenze" le notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.