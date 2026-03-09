Turismo: nel 2025 arrivati meno turisti ma soggiorni più lunghi

Negli alberghi, la flessione delle presenze domestiche (-1,2%) è stata più che compensata dall'incremento delle presenze estere (+3,2%). Negli esercizi extra-alberghieri sono aumentate le presenze sia della clientela domestica, sia di quella straniera (rispettivamente +3,2% e +9,0%). Nel quarto trimestre, secondo l'Istat, la permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 2,82 notti: sostanzialmente stabile rispetto al 2024 e lievemente maggiore per gli stranieri (3,13 notti) rispetto agli italiani (2,50 notti). Nel quarto trimestre del 2025 si concentrano il 14,8% delle presenze turistiche annuali, in linea con quanto registrato nel 2024.