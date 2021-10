Turismo, 10 milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti

Oltre 10 milioni di italiani si metteranno in viaggio in occasione del ponte di Ognissanti . Il 90,5% di loro resterà nel Belpaese, mentre il restante 9,5% andrà all'estero. Quasi il 70% di chi resterà in Italia (69,8%), inoltre, rimarrà nella sua regione di residenza. E' quanto emerge dall'indagine previsionale di Federalberghi .

L'indagine previsionale è stata effettuata dall'Istituto Acs Marketing Solutions e riguarda il movimento turistico degli italiani relativo alla prima vacanza pre-natalizia, quella che dà il via alla stagione invernale. Quest'anno il ponte di Ognissanti cadrà di lunedì dando la possibilità alla popolazione di concedersi qualche giorno in più di vacanza. Tra le mete preferite ci sono le località d'arte (27,7%), la montagna (22,5%) e il mare (20,5%). Seguono le località termali (6.8%) e il lago (5.9%).

Per chi andrà all'estero, le destinazioni più ambite saranno le grandi capitali europee (63%), il mare (13,1%), le grandi capitali extraeuropee (13.0%) e la montagna (4,3%).

Secondo quanto affermato dalla maggior parte degli intervistati, la scelta di andare in vacanza per il ponte di Ognissanti è dovuta alla volontà di rilassarsi (63,4%). Mentre il 22,8% ha deciso di viaggiare per divertirsi e il 21,4% per ricongiungersi con la propria famiglia.