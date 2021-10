Sapori d'autunno: le sagre più golose del weekend

I sapori sono protagonisti di tanti appuntamenti che, nel prossimo fine settimana gode di un giorno in più, dato che la Festa di Ognissanti quest’anno cade di lunedì e ci regala un giorno di festa supplementare. Ecco allora gli appuntamenti più golosi, dedicati ai prodotti di stagione come castagne e tartufi , ma anche al cioccolato . Ecco allora le sagre e gli appuntamenti gastronomici da venerdì 29 a lunedì 1° novembre.

ART & CIOCC - Aosta - Un fine settimana a tutta dolcezza ai piedi delle Alpi: Aosta ospita fino al 1° novembre il tour dei cioccolatieri italiani con il loro golosissimo carico di cioccolatini, cremini, praline, tartufi e torte, ma anche liquori al cioccolato, cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, maxi-cremino alla nocciola e gianduia, torrone con cioccolato. Teatro della manifestazione è Piazza Chanoux, luogo ideale per esplorare tutte le possibili declinazioni del cioccolato, proposte nei diversi stand allestiti per l’occasione. Aosta ospita la terza tappa di un tour che attraversa l’Italia, con soste in Veneto, Emilia Romagna, Trentino, Friuli. Informazioni: www.iltourdeicioccolatieri.com.

SAGRA DELLA CIUIGA - San Lorenzo in Banale (Trento) - Il Banale è un territorio trentino ai piedi delle Dolomiti del Brenta: qui si produce la cuiga, tipico salame di carne suina macinata e amalgamata a rape, pepe e ad altri ingredienti “poveri”. Questo delizioso insaccato è protagonista del gusto per i tre giorni della sagra in suo onore, da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre. La ciuìga è il prodotto esclusivo della norcineria locale, retaggio della cultura contadina: per celebrarlo sono in programma degustazioni, spettacoli di strada, giri in carrozza, menu tematici, stand gastronomici, riproposizione di antichi mestieri e spettacoli folckloristici. La ciuiga è oggi presidio Slow Food. Info: www.prolocosanlorenzoinbanale.it.

KESCHTNRIGG – FESTA DELLA CASTAGNA, Merano e dintorni – Continuano i festeggiamenti in onore della castagna, uno dei frutti più amati dell’autunno. La sagra continua fino a domenica 31 ottobre a Merano, Lana, Tesimo, Foiana e Pissiano. Si possono gustare le castagne anche in abbinamento alle squisite specialità gastronomiche locali per una festa che prende nome dal Keschtnriggl, l’utensile usato anticamente per sbucciare le caldarroste Oltre al classico Toergellen, in cui le castagne si asssaporano insieme a vino rosso e speck, vengono riproposte per l’occasione tante antiche ricette rivisitare in chiave moderna nei ristoranti aderenti all’iniziativa. Sono in programma gite guidate nei boschi, corsi di cucina per imparare a utilizzare la castagna e il mercato contadino, che si svolge a Foiana con artigianato antico e piatti della tradizione contadina. Informazioni: www.merano-suedtirol.it. .

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI MONCALVO, Moncalvo (Asti) – Seconda domenica, il 31 ottobre, in cui apprezzare tutta la bontà del tartufo bianco locale: la manifestazione, giunta alla sua edizione numero 67, propone il mercato gastronomico, le passeggiate mattutine alla scoperta delle colline dei dintorni, la possibilità di visitare i Camminamenti del Castello. I tartufi iscritti possono partecipare alla gara per Assegnazione del Trofeo Città di Moncalvo “Tartufo d’Oro” e “Zappino d’Argento”. Info: www.fieradeltartufodimoncalvo.it .

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO NERO DI FRAGNO, Calestano (Parma) – Continuano gli appuntamenti domenicali, in programma fino al 7 novembre, con il prelibato tartufo nero locale, in un ricco programma di eventi e prelibatezze. Tra i prodotti tipici da scoprire ci sono le focaccine al tartufo, i pattonini e le frittelle, il tutto accompagnato da vin brulè e caldarroste, e preparato per le degustazioni e la vendita. C’è anche il Borsino del Tartufo che regolamenta il mercato, fissando settimanalmente i prezzi minimi e massimi di vendita. Infine, la Gara Nazionale cani da tartufo premia il miglior cane in una gara di ricerca. Non mancano le iniziative sportive, tra cui la Gran Tartufo Bike (domenica 31 ottobre), escursione non competitiva in MTB. Informazioni: www.tartufonerofragno.it.

SCIOCOLÀ FESTIVAL DEL CIOCCOLATO - Modena - Modena è una città di antica tradizione cioccolatiera, celebrata con questa dolcissima manifestazione in cui, da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre, si dà appuntamento il meglio della cioccolateria italiana in un ricco calendario di eventi. Sono in programma degustazioni, iniziative culturali, laboratori di pasticceria e curiosità. I maestri cioccolatieri delle tre città italiane che più rappresentano questo squisito prodotto, Modica, Perugia e Torino, propongono il meglio della loro produzione tra le piazze e le strade del centro storico. Sono in programma convegni, degustazioni guidate, laboratori per adulti e bambini, attività gastronomico-culturali e spettacoli itineranti. Informazioni: www.sciocola.it.

VOLTERRAGUSTO, Volterra – Continua fino al 1° novembre l’appuntamento con il tartufo bianco locale e con un ricco paniere di eccellenze tipiche del territorio toscano: vino, birra, olio, formaggio, salumi e cioccolato offerti direttamente dai produttori. L’evento si svolge in forma itinerante tra gli scorci più suggestivi e meno noti della cittadina etrusca, proponendo degustazioni a base di tartufo locale accompagnato ad altri prodotti della tavola toscana, in occasione della Mostra mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici locali. Tra gli eventi in programma: il Palio dei caci, il programma domenica 31 ottobre, che, come da tradizione, premia la destrezza nel far rotolare le caciotte lungo il percorso cittadino in una sfida tra le contrade, ed esibizioni in Piazza dei Priori del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici città di Volterra. C’è anche la passeggiata a caccia di tartufi accanto ai tartufai e ai loro segugi, intitolata “Tutti a caccia di tartufo!”. Info: www.volterragusto.com.

FRANTOI APERTI - UMBRIA – Un evento che per tutto il mese di novembre, con inizio venerdì 28 ottobre e conclusione domenica 28 novembre, ci porta alla scoperta della cultura olivicola di questa terra. I borghi più belli delle province di Perugia e Terni, con i loro antichi frantoi regalano storie e tradizioni legate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva e al turismo in campagna. L’evento coinvolge numerosi comuni umbri; tra cui Todi, Spello, Trevi e Foligno, con una serie di appuntamenti nei quali, oltre a conoscere questi meravigliosi borghi, è possibile partecipare alla raccolta delle olive, visitare i frantoi nella fase di lavorazione del prodotto, partecipare a laboratori, fare escursioni nella natura e soprattutto deliziarsi con gustosi assaggi. Informazioni: www.frantoiaperti.net.

IL GUSTO DEL POLLINO, SAGRA D'AUTUNNO, Viggianello (Potenza) – Appuntamento con i colori e sapori autunnali con gli eventi in programma fino al prossimo 14 novembre. La natura la fa da padrona con i suoi frutti di stagione, tra cui ottimi funghi, castagne, noci, protagonisti di degustazioni organizzate dalle associazioni del territorio con degustazioni, prodotti tipici, souvenir e divertimento: sono in programma escursioni, giri in bici, acqua trekking, river tubing, arrampicate ed equitazione. Informazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Viggianello. www.facebook.com/prolocoviggianello