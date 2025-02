Tunisia nuovo paradiso fiscale per i pensionati italiani: 7.500 i nostri "expat"

Per avere il trasferimento in Tunisia bisogna dimostrare di avere un reddito congruo al mantenimento della casa in cui si andrà a vivere e soggiornare sul territorio per 183 giorni. Oggi gli "expat" italiani che vivono in Tunisia sono 7.500 e 6mila di loro sono ad Hammamet. Chi abita lì dice che non cambierebbe con nessun altro posto al mondo. "Con i miei 1.350 euro di pensione vivo benissimo", dice al 'Corriere' Giovanni Cimarossa, che risiede ad Hammamet da due anni. Ha una casa fronte mare, due camere da letto, giardino, che gli costa 450 euro al mese, e per andare al ristorante paga 10 euro. C'è però il servizio sanitario pubblico che, dice, "non è di qualità. Fortuna che quello privato ha medici ottimi e costa un terzo rispetto all'Italia. Una visita specialistica viene 60 dinari (poco più di 18 euro)".