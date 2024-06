Truffe online, allarme del Fisco: "Pirati in azione, occhio alle email"

Il messaggio ai cittadini è quindi quello di prestare la massima attenzione: "Qualora ricevessero email, non cliccare sui link in esse presenti, non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, non fornire credenziali d'accesso, dati personali e coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni". Le Entrate, infatti, sono completamente estranee a questa tipologia di comunicazioni. In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto si consiglia sempre, quindi, di verificare se si tratta di una casistica di phishing nota, consultando la pagina "Focus sul phishing" del sito dell'Agenzia delle Entrate, o di rivolgersi ai contatti, reperibili sullo stesso sito, direttamente all'ufficio delle Entrate territorialmente competente.