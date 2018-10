Torna il Philip Kotler Marketing Forum, l'evento sul marketing strategico

Il 30 novembre e il 1° dicembre 2018 torna a Bologna in F.I.C.O. Eataly World l'appuntamento con il più grande evento di formazione sul marketing strategico: il Philip Kotler Marketing Forum (PKMF). Il tema della quarta edizione è il Precision Marketing , l'approccio di ultima generazione per la costruzione di esperienze d'acquisto personalizzate e significative. Due giorni di alta formazione , dunque, sull'innovazione per il marketing strategico , che coinvolgeranno due grandi personalità del settore: Philip Kotler , guru del marketing moderno, le cui teorie ispirano l'evoluzione del business da oltre 20 anni, e Martin Lindstrom , padre fondatore del neuromarketing e acclamato brand futurist. Tgcom24 è media partner.

Il programma della due giorniAd aprire l’evento sarà proprio Martin Lindstrom, parlando di "small data", le informazioni di dettaglio, che, rivelando le emozioni e i desideri profondi del consumatore, si qualificano come spie fondamentali per la costruzione di un autentico marketing user experience. La lectio magistralis di Philip Kotler, in programma per il 1° dicembre, approfondirà invece il tema principe del forum, illustrando le strategie e gli strumenti che il precision marketing utilizza per collegare con efficacia l’utente e il prodotto.



Nei pomeriggi si terranno i panel di approfondimento, che, coinvolgendo premium marketing specialist e top brand di successo, esploreranno l’efficacia del precision marketing rispetto a quattro ambiti driver della scena economica attuale: il Tech, la Blockchain, il Retail e il Food.



La contaminazione tra marketing e digital transformation sarà il perno della round table Marketing Tech in programma nel pomeriggio del 30 novembre. Neuromarketing, intelligenza artificiale, machine learning, data analysis e realtà aumentata saranno le keywords di un'ampia riflessione sulle vie aperte dai nuovi strumenti digitali per entrare nella mente del consumatore e conoscerne le reazioni e i meccanismi segreti.



Nel solco di questa riflessione sulle innovazioni digitali, si prosegue con il panel Blockchain For Marketing. Il panel tratterà dell’approccio ai mercati digitali, dei nuovi concetti di transazione e valore, ma soprattutto delle implicazioni profonde e anti-sistemiche della nuova internet capace di scardinare il monopolio degli intermediari e creare identità affidabili in un protocollo aperto.