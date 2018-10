18 ottobre 2018 19:15 Al via i Mashable Social Media Days: la rivoluzione digitale va in scena a Milano Sul palco le eccellenze del settore per esplorare le tematiche più attuali legate al marketing digitale, ai social media e allʼinnovazione

In che direzione si sta muovendo la rivoluzione digitale? E quali sono le opportunità da cogliere per sfruttarne appieno le potenzialità? Sono alcune delle domande a cui si è cercato di trovare una risposta ai Mashable Social Media Days, l'evento ufficiale Mashable che si è aperto oggi a Milano e che per tre giorni cercherà di esplorare le tematiche più attuali legate al marketing digitale, ai social media e all'innovazione.



Al centro del dibattito ci sono le nuove dinamiche che guidano la comunicazione business. "Le aziende si sono trovate improvvisamente ad avere la necessità di parlare direttamente a un pubblico, senza intermediatori", spiega Daniele Chieffi, Head of Digital & Communication and Content Factory di Agi. In questo panorama inedito "si sono affermate le nuove tecniche del brand journalism e dello storytelling, per produrre narrazioni con cui le aziende si ripropongono sul digitale".



"Oggi abbiamo la possibilità di sviluppare contenuti che coinvolgano il consumatore e che gli facciano vivere il prodotto - conferma Veronica Civiero, Head of Social and Influencer Strategies di L'Oréal Italia - l'obiettivo è di portare tutta l'esperienza del mondo reale in quello digitale".



Per Giuseppe Presti, Marketing Director di Coty International, "il digital ci ha insegnato che dobbiamo parlare con i consumatori: dobbiamo chiedere loro cosa vogliono e imparare insieme a loro a digerire queste informazioni". Si pensi alle tendenze. "Oggi non sono più top-down - continua Presti - non c'è qualcuno chiuso in qualche stanza che decide cosa indosseremo, c'è Instagram che ogni giorno ci dice cosa è di tendenza e cosa non lo è. Questo per un'azienda significa cambiare il proprio approccio al marketing".



Un esempio è quello del settore turistico, dove "ogni singolo cittadino è un influencer in tema di viaggi". "Quando una persona è su un aereo, in treno o raggiunge una destinazione turistica e posta una foto diventa promotore della località che sta visitando", precisa Misha Gambetta, Marketing Manager di Svizzera Turismo.



Anche nel mondo della pubblicità la rivoluzione digitale ha aperto nuove frontiere. "Pensiamo ai format - dice Giuseppe Mayer, Chief Digital Officer del Gruppo Armando Testa - siamo passati dallo spot di 30 secondi ai post sui social media, fino ai nuovi formati come le storie di Instagram". La sfida è quella di "continuare a parlare alla pancia delle persone, in modo molto popolare, ma utilizzando i nuovi media", ricordando che "se tutto può essere automatizzato, il valore aggiunto lo portano le idee e la creatività".



La costante che emerge è il porre il cliente al centro delle nuove dinamiche digitali. Anche nel mondo fintech. "Il digitale permette di semplificare e rendere accessibili prodotti e servizi che normalmente non lo sono - spiega Fabio Candeli, amministratore delegato di Banca Profilo -. Noi abbiamo cercato di invertire il normale approccio del mondo finanziario: siamo partiti dall'esigenza del cliente per ricondurlo a un prodotto finanziario".