TikTok Usa potrebbe essere venduto a Elon Musk: il governo cinese ci sta pensando

TikTok ha rifiutato di commentare le indiscrezioni, così come Musk e la sua piattaforma X. Non hanno diffuso commenti in proposito nemmeno i regolatori cinesi del settore, e nello specifico l'Amministrazione cinese del cyberspazio e il ministero del Commercio cinese. La scorsa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti è parsa incline a confermare una legge approvata dal Congresso federale che costringerebbe ByteDance a cedere le operazioni di TikTok negli Stati Uniti entro il 19 gennaio, o a subire la messa al bando della piattaforma nel Paese. Il Congresso ha giustificato il provvedimento sulla base di preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale, sostenendo che TikTok sia utilizzata dalla Cina come veicolo per una influenza indebita sui processi elettorali e democratici negli Usa.