Venezuela, multa da 10 milioni di dollari a TikTok per sfide virali mortali

La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato che TikTok paghi entro otto giorni 10 milioni di dollari. Le motivazioni citano la "negligenza" della piattaforma social "nel non implementare le misure necessarie e adeguate per impedire la diffusione di pubblicazioni che evocano sfide virali" dall'esito mortale. Con i proventi, Caracas creerà "un fondo per le vittime di TikTok, destinato a compensare i danni psicologici, emotivi e fisici causati agli utenti, specialmente bambini e adolescenti", hanno riferito i giudici. Il processo era iniziato il 21 novembre, quando la giustizia venezuelana intervenne dopo la morte di tre adolescenti e l'avvelenamento di altri 200.