TikTok, l'app statunitense userà l'algoritmo cinese

Lo ha detto Wang Jingtao, vicedirettore dell'Authority cinese per la sicurezza informatica, al termine dei colloqui sul commercio Cina-Usa di Madrid
© Afp
Lo spin-off statunitense di TikTok, in vendita a investitori Usa in un accordo orchestrato dal presidente Donald Trump, userà l'algoritmo cinese della società madre ByteDance. Lo riporta il Financial Times, citando Wang Jingtao, vicedirettore dell'Authority cinese per la sicurezza informatica, che lo ha detto lunedì sera ai media al termine dei colloqui sul commercio Cina-Usa di Madrid. Il quadro normativo concordato include "la concessione in licenza dell'algoritmo e di altri diritti di proprietà intellettuale". ByteDance avrebbe "affidato la gestione della sicurezza dei dati degli utenti e dei contenuti di TikTok negli Usa".
Proprio l'algoritmo è stato al centro di un braccio di ferro geopolitico sulla popolare piattaforma di brevi video sin dalla prima amministrazione Trump, quando Pechino decise di introdurre i controlli sulle esportazioni del delicato comparto hi-tech per impedire una vendita forzata dell'app. I due principali negoziatori commerciali cinesi, il vicepremier He Lifeng e il viceministro del Commercio Li Chenggang, hanno indicato che Pechino avrebbe approvato l'esportazione dell'algoritmo di TikTok. Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha detto ai giornalisti che l'app scorporata sarebbe stata controllata da investitori americani, ma avrebbe mantenuto alcune "caratteristiche cinesi".
Un investitore asiatico di ByteDance, ha aggiunto il Financial Times, ha detto che la nuova entità statunitense di TikTok utilizzerà almeno una parte dell'algoritmo cinese, ma lo addestrerà negli Stati Uniti sui dati degli utenti americani. "L'obiettivo finale di Pechino è un accordo di licenza - ha aggiunto l'investitore -. Pechino vuole essere vista come esportatrice di tecnologia cinese negli Stati Uniti e nel mondo".
Alcuni analisti hanno affermato che l'algoritmo deve essere completamente gestito dall'entità statunitense per soddisfare i requisiti della legge "disinvest-or-ban" firmata da Joe Biden lo scorso anno, precludendo un accordo di licenza con ByteDance. Tuttavia, la legge consente al presidente americano di determinare se ByteDance, che ha il suo quartier generale a Pechino, abbia completamente disinvestito da TikTok, dando a Trump il potere di approvare l'accordo.
Commenti (0)