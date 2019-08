Tesoro fa pieno di 7,25 miliardi di euro con Btp decennale sotto 1%

In un'asta a medio-lungo termine, il Tesoro fa il pieno di 7,25 miliardi di euro con il Btp decennale che ha visto scendere il rendimento sotto l'1%. Il titolo, con scadenza aprile 2030, è stato assegnato per 4 miliardi di euro con un rendimento dello 0,96% e con una domanda che è stata di 1,32 volte l'offerta. Via XX Settembre ha venduto, inoltre, 2,25 miliardi di euro di Btp a 5 anni registrando una domanda di 1,28 volte l'offerta.

Zingaretti: "Da asta titoli risparmio di 300 milioni" - L'ipotesi di un governo con il Pd ha fatto subito scendere i tassi di interesse e "solo con i risultati dell'asta dei titoli di Stato di stamattina risparmieremo 300 milioni di euro di interessi. Che ora andranno nelle tasche degli italiani". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un post su Facebook. "Una buona notizia per i conti pubblici, quindi per tutti noi". "In questo momento così intenso per la vita del Paese, dobbiamo ricordarci che fuori dai nostri incontri c'è un'economia italiana che si era fermata. Appena si sarà insediato il governo dovrà agire molto velocemente per il rilancio del Paese. Scuola, ambiente, infrastrutture, investimenti per creare lavoro. Questo vogliamo per il nostro Paese", ha aggiunto il segretario del Pd.