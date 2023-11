Nuovi mutui, Abi: i tassi salgono al 4,37% e frena la crescita economica

L'Associazione bancaria italiana sottolinea poi che la crescita economia rallenta deprimendo la domanda di prestiti, che restano comunque superiori ai livelli pre-Covid. A ottobre 2023 i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 3,6% rispetto a un anno prima ma "non c'è una stretta creditizia" perché gli impieghi, al netto delle cartolarizzazioni, "sono superiori ai livelli pre-Covid di settembre 2019". Il vice direttore generale Gianfranco Torriero spiega inoltre che "anche la Banca d'Italia segnala come le imprese stiano rivedendo i piani di investimenti, vista la politica monetaria della Bce e le prospettive dell'economia".

Meno prestiti a imprese e famiglie

Secondo i dati di settembre 2023 i prestiti alle imprese non finanziarie sono scesi del 6,7% (erano diminuiti del 6,2% il mese prima). Sceso anche il totale dei prestiti alle famiglie (-0,9%, -0,6% il mese prima), mentre la dinamica dei finanziamenti alle famiglie risulta in rallentamento rispetto al mese precedente per la componente dei prestiti per l'acquisto di abitazioni (+0,5% dopo +0,8%) e in lieve aumento per il credito al consumo (+3,6% rispetto a +3,5%).