Mutui prima casa, dall'Abi la guida al Fondo solidarietà per le famiglie in difficoltà con i pagamenti

La Guida "Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà" ha l'obiettivo di fornire ai cittadini informazioni aggiornate ed essenziali riguardo all'operatività e alle misure di sostegno che si attivano tramite il Fondo. La guida è tra gli strumenti promossi da Abi in occasione del Mese dell'educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che si svolge a ottobre.

Ed ecco i principali contenuti della guida.

Possono accedere al Fondo di solidarietà, che consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, i cittadini che hanno perso il lavoro, o se si è verificata la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; coloro ai quali è stato riconosciuto un grave handicap; oppure in caso di morte di uno dei mutuatari. Fino al 31 dicembre la richiesta di sospensione può essere presentata senza l'indicazione dell'Isee, l'Indicatore della situazione economica equivalente. Inoltre, la misura è stata estesa anche ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali che hanno subito un calo del loro fatturato; alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; ai mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

A quali mutui si applica la misura

La misura si applica ai mutui relativi a un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso, che non superano l'importo di 250mila euro (400mila fino al 31 dicembre 2023). Ai mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura. Anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.