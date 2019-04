Tasse, i rincari dei Comuni: aumentano Imu e Irpef

Aumenti Imu - Gli aumenti dell'Imu vanno a interessare immobili particolari o utilizzi specifici che beneficiavano di un regime di favore. Come spiegato dal quotidiano economico milanese, ad esempio, a Torino passa dal 7,6% al 10,6% la tassa sulle abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ai parenti. A crescere, sia nel capoluogo piemontese sia a La Spezia, è anche il prelievo sulle case affittate a canone libero, mentre altre città come Firenze, Grosseto e Pavia vanno nella direzione opposta limando l'aliquota.



Si azzera la Tasi ma aumenta l'Imu - In alcune città inoltre la Tasi sulle prime case di pregio è stata azzerata con, però, un incremento dell'Imu: diversi Comuni, infatti, scelgono di eliminare la Tasi accorpando l'Imu visto che quest'ultima spesso ne costituisce una semplice addizionale. Succede così a Udine e Padova, ad esempio. Anche a Ragusa la Tasi scende ma sale l'Imu.



Le modifiche all'Irpef - Alcune città hanno deciso di modificare anche l'Irpef: sono poche ma l'aumento è sostanzioso. A Barletta l'aliquota passa da passa dallo 0,2% allo 0,5% per i contribuenti con reddito fino a 15mila euro mentre per i redditi più alti l'aliquota è già al livello massimo. A Mantova e Rimini si passa al sistema degli scaglioni progressivi (passando dallo 0,38% allo 0,8% nel primo caso e dallo 0,55% allo 0,8% nel secondo).



I casi della Tosap - Altri rincari riguardano la Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico. A Torino sono stati modificati alcuni moltiplicatori che incidono sul calcolo mentre in altre città come Ragusa e Belluno si estende la tassa ad altre situazioni particolari come passi carrabili e impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione.



L'imposta di soggiorno - Diverso il discorso per l'imposta di soggiorno che già nella primavera del 2017 aveva subito rintocchi. Anche nel 2019, comunque, sono diversi i Comuni che hanno deciso di mettere mano alla cosiddetta "tassa per i turisti". A Napoli c'è un aumento di 0,50 euro a notte ma solo per hotel a 3 o 4 stelle e per le strutture extra-alberghiere. A Salerno l'aumento avviene solo nel periodo che va dal primo ottobre al 31 gennaio. A Rimini si registra un incremento generalizzato del 30% mentre anche a Catania e Verona la tassa sale. Incrementi per i turisti sono previsti per la prima volta anche a Sassari, Brescia e Prato. Rappresenta l'eccezione Siena dove si è deciso di ridurre l'imposta di soggiorno per le strutture extra-alberghiere, i campeggi e gli ostelli