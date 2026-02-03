La gestione dei rifiuti continua a rappresentare "una delle più evidenti contraddizioni" dei servizi pubblici locali. Da anni, in molti Comuni si registrano "evidenti iniquità territoriali" e un "costante aumento" della Tari, mentre "rimangono irrisolte" la carenza di impianti di raccolta e trattamento insieme con il ricorso allo smaltimento in discarica, con livelli "poco soddisfacenti" di differenziazione dei rifiuti e recupero delle risorse. E' quanto rileva uno studio svolto dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo, sul carico fiscale della Tari sui contribuenti dal 2020 al 2025. Il report della confederazione prende in esame un campione riferito a un nucleo familiare composto da 4 componenti con una abitazione di 80 mq e si basa sui dati delle delibere comunali sulle tariffe Tari (Dipartimento delle Finanze, 2025). Nel 2025 il costo maggiore si registra a Pisa il record con 650 euro medi l'anno a nucleo, a fronte di una media nazionale di 350 euro.