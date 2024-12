Stellantis, John Elkann rifiuta ancora invito al Parlamento: "Non ora"

È ancora "no" la risposta di John Elkann all'invito a presentarsi al Parlamento italiano per riferire della crisi di Stellantis (invito reiterato nelle scorse ore anche da Matteo Salvini). Lo ha comunicato Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera: "Ho avuto un colloquio telefonico con John Elkann, presidente di Stellantis e a fronte della mia rinnovata richiesta di audizione, ha ringraziato per l'attenzione che il Parlamento continua a riservare al settore automotive e a Stellantis, ma in questa fase ha tuttavia asserito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy". "Sarà possibile individuare un momento successivo di confronto istituzionale, come anche richiesto dalle mozioni presentate in Parlamento", ha aggiunto.