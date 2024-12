Carlos Tavares e Stellantis: perchè è finita così

Non vi stiamo raccontando nulla di nuovo, molti altri colleghi su altre testate hanno riportato gli stessi numeri, ma da questi non ci si può allontanare, perchè Tavares era il CEO di un'azienda che ha l'obiettivo di vendere più automobili possibili, abbracciando le sfide del momento e che purtroppo sotto la sua direzione ha registrato performance sottotono rispetto a tanta concorrenza. Pensate inoltre alla scelta di non privilegiare la strategia di un brand low cost da inserire in Stellantis: Tavares non ha mai visto di buon occhio operazioni in stile "Dacia", poichè a suo avviso "Stellantis non ha bisogno di brand low cost, ma di modelli accessibili. Ho tanti core brand come Fiat e Citroën che hanno un posizionamento chiaro"...peccato per lui che nel solo mese di ottobre 2024 Dacia ha venduto in Europa 42.466 auto, mentre Fiat (17.577) e Citroën (19.649) insieme non hanno saputo neppure avvicinarla. La lista degli esempi sarebbe ancora lunga, ma annoiarvi non ha senso, soprattutto perchè in Stellantis c'è una bella fetta di Italia e di italiani che oggi più che mai hanno bisogno di garanzie.