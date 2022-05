Spread Btp-Bund sopra 200 punti, Borse in profondo rosso: Milano -2,74%

La riapertura della settimana finanziaria vede acque agitate a causa dell'inflazione, dei dati provenienti dalla Cina e dalla perdurante guerra in Ucraina.

Piazza Affari chiude in calo del 2,74% con lo spread che sale ai massimi a 205 punti base. Le Borse chiudono in profondo rosso, dagli Stati Uniti all'Asia passando per l'Europa. Nel Vecchio Continente i listini chiudono sui minimi degli ultimi due mesi, complice il calo del petrolio che appesantisce gli energetici.