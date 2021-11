Storie di artigiani: decorazioni per oggetti di design e la start-up che rivoluziona la filiera della carne

"128 Italy": decorare e rifinire oggetti i design - L'idea è quella di valorizzare gli oggetti di altri. E' proprio questo che fanno gli artigiani dell'azienda Corallo, attiva ad Azzano Decimo (in provincia di Pordenone) da 25 anni. Attraverso il brand "128 Italy", nato da un'idea di squadra, vengono creati rivestimenti di tendenza per molti marchi della dell'arredamento e del design: oggetti unici, da collezione, che portano a chi li possiede a sentire emozione e bellezza. Cosa viene realizzato? Cavatappi di design, bustine porta cavatappi, vasi portabottiglie e tappi di design con colori e sfumature ispirate alla natura: tutti oggetti che si possono trovare ad Artigiano in Fiera 2021. I prodotti di questo brand friulano si rivolgono agli amanti del bello, che sanno capire cosa significa ritrovarsi davanti a un oggetto dietro al quale c'è il sapiente e paziente lavoro a mano di un artigiano. Da circa un anno questa realtà si è affacciata anche sul mercato online e ad Artigiano in Fiera 2021 il pezzo forte è un nuovo modello di cavatappi, realizzato in collaborazione con Farfalli, storico produttore che avrebbe interrotto l'attivita, a causa della pandemia,̀ se non avesse iniziato a collaborare con "128 Italy".

Sito ufficiale

Pascol, un nuovo modo di lavorare la carne fresca - "Pascol" è una start-up nata nel 2019 per iniziativa di un gruppo di giovani neo laureati valtellinesi. L'azienda seleziona accuratamente i migliori allevatori sul territorio che garantiscono elevati standard sia in termini di qualità della carne sia di benessere animale. In questo modo il consumatore può acquistare in maniera trasparente un prodotto sano e genuino che rispetta le persone e l'ambiente. Ogni spedizione corrisponde ad un prodotto specifico di un allevatore selezionato: tracciabilità e trasparenza all’ennesima potenza. Pascol ha selezionato le migliori carni del territorio, a chilometro zero, e ha sviluppato un canale di commercializzazione prevalentemente online, prendendo in considerazione la presenza fisica solo in un secondo tempo (recentemente è stato aperto un punto vendita a Sondrio). Edurante la pandemia ha sviluppato il mercato Horeca e sono entrati in una selezione di supermercati