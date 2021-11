Sicurezza e mobilità: come ci si registra e come si arriva ad Artigiano in Fiera 2021

L'ingresso ad Artigiano in Fiera 2021 è gratuito : ogni visitatore deve necessariamente registrarsi sul sito dell'evento artigianoinfiera.it indicando il giorno in cui intende effettuare la visita. Occorre scaricare l'invito (che è personale e giornaliero) in modo da presentarlo all'ingresso assieme al Green pass.

I protocolli di tutela della salute - La fiera viene resa ancora più fruibile a accogliente grazie all'applicazione dei protocolli di tutela della salute, previsti dalle attuali normative in vigore. Gli spazi sono stati riorganizzati per essere più ampi così come i servizi. All'interno sono diffusi igienizzanti ed è obbligatorio indossare le mascherine negli spazi chiusi; sono inoltre previsti ingressi e uscite separate dai vari padiglioni, e anche la ristorazione segue le regole già previste per il comparto.

Come si arriva - Per raggiungere la fiera i principali mezzi di trasporto sono la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera) e le linee del passante ferroviario (Trenord) e dell'Alta Velocità (Italo). Per chi raggiunge la fiera con un mezzo proprio può contare su oltre 10mila parcheggi. Inoltre è attivato un nuovo servizio di bus privati organizzati (BusForFun) che permettono a chiunque lo desideri di raggiungere l'evento da casa e farvi ritorno dopo la visita.