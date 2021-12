Complit, dalle Marche la passione (di tre generazioni) per i cappelli

Attenzione alle materie prime, ricerca stilistica e qualità del prodotto: così da ormai tre generazioni si caratterizza la Complit di Montappone. Dopo lo stop dovuto alla pandemia anche questa azienda artigiana del distretto fermano torna in presenza all'Artigiano in Fiera, con una linea di accessori in maglia (dai capelli, alle sciarpe, passando per i guanti) realizzata ad hoc per la kermesse milanese.