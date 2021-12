Al via la 25esima edizione dell'Artigiano in Fiera Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 Ansa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'Artigiano in Fiera ha aperto le porte della sua venticinquesima edizione a Fieramilano (Rho). Fino al 12 dicembre i visitatori, che tornano in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia, potranno ammirare il meglio dell'artigianato italiano e internazionale in sette padiglioni con 1.800 espositori e 80 Paesi, con tutta l'Italia al gran completo.