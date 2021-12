All'Artigiano in Fiera l'Aperitivo Imbruttito

Ufficio stampa

Taac... anche il Milanese Imbruttito non perde l'occasione per farsi un giro all'Artigiano in Fiera. Lunedì 6 dicembre verrà allestito infatti per i visitatori della kermesse, che si tiene a Fieramilano dal 4 al 12 dicembre, uno speciale Meet&Greet con il cast del film “Mollo tutto e apro un chiringuito” prodotto da Medusa e in uscita al cinema dal 7 dicembre.