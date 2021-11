Artigiano in Fiera, le Marche tornano a Milano

Sito ufficiale

Tartufi, birre artigianali, pasta all’uovo, legumi, olio, ma anche accessori in pelle, calzature, cappelli, addobbi natalizi e le immancabili olive ascolane. Sono solo alcuni delle eccellenza che dalle Marche arrivano alla 25esima edizione di Artigiano in Fiera, in programma dal 4 al 12 dicembre a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 23. In particolare, sono 37 gli attori del territorio che, grazie al sostegno della Regione Marche, si presentano alla più attesa ribalta milanese.