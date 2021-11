Storie di artigiani: dal tartufo umbro alle calzature marchigiane, dallo zafferano della Persia al pesce azzurro calabrese

Giuliano Martinelli, dai turni in fabbrica all'eccellenza del tartufo - L'azienda "Giuliano Tartufi" nasce dalla passione del suo fondatore: da ragazzo, infatti, Giuliano Martinelli prima di iniziare il turno in fabbrica andava ogni mattina nei boschi a cercare tartufi insieme alla sua inseparabile cagnolina. Nel 1991 ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla ricerca e alla vendita di tartufo fresco: lo ha fatto prima realizzando i prodotti in un piccolo laboratorio di Pietralunga (in provincia di Perugia), e poi iniziando a partecipare ad alcune delle più importanti fiere italiane del settore. Si è così specializzato nella commercializzazione di tartufo fresco e nella produzione di specialità alimentari a base di tartufo. Il suo laboratorio non ha chiuso nemmeno per un giorno durante il lockdown: non solo Giuliano non ha mai messo in cassa integrazione nessun dipendente, ma ha approfittato del periodo per rimettere a posto il laboratorio, studiare nuove ricette sulla ricerca di nuovi prodotti e riorganizzare il magazzino.

Scarpe in materiali vegetali - Un marchio ethical-fashion e italiano al 100%. Calzature ecosostenibili, rispettose della natura sia nei materiali usati sia nei procedimenti di lavorazione: è questo il marchio di fabbrica di Risorse Future, calzaturificio aperto nel 2010. Nel corso di questi 10 anni l'azienda (che si trova a Monte Urano in provincia di Fermo) ha realizzato calzature composte da materiali vegetali (soprattutto canapa e cotone) così da potersi definire completamente "animal-free". E anche nel corso della pandemia hanno aperto la vendita online e hanno proseguito nell’ottica della ricerca e sviluppo di materiali innovativi.

Persepoli, zafferano dall'Iran - Produrre zafferano in pistilli significa portare a casa una spezia al 100% biologica e certificata, proveniente dai migliori produttori in Persia. E di una qualità che è considerata la migliore al mondo. E' quello che fa "Persepoli", una società che si occupa della fornitura diretta dello zafferano raccolto dai campi agricoli in Iran. Il titolare vive in Italia ma trascorre diversi mesi nel Paese iraniano dove raccoglie la materia prima, lo zafferano Iraniano chiamato "Rossoro". Parliamo di una giovane startup che durante il Covid ha iniziato lo sviluppo di una nuova box per il packaging da presentare proprio ad Artigiano in Fiera.

Oro azzurro, pesce fresco dalla Calabria - "Oro Azzurro" è un'azienda calabrese di lavorazione del pesce azzurro che nasce dall'evoluzione di un'impresa a conduzione familiare, con un'esperienza lavorativa che parte dal dopoguerra. La lavorazione del fresco viene effettuata rigorosamente entro poche ore dalla pesca. La filiera corta, l'utilizzo di ingredienti autoctoni, selezionati, 100% Made in Italy, la certificazione di Friend of the Sea e la produzione di prodotti registrati dal Presidio Slow Food sono i punti di forza e la particolarità di questa azienda. Ultimamente è stata creata la linea "I territoriali", composta da tre referenze che utilizzano materie prime del territorio: Filetti con Nduja, con bergamotto di Calabria e con Cipolla rossa di Tropea Igp.