All'Artigiano in Fiera tradizione e unicità con le ceramiche de La Fornacina

Inizia 30 anni fa a Udine l'avvenuta de La Fornacina, azienda specializzata nella produzione di ceramiche in gres porcellanato. "Con mia moglie - spiega il titolare, Nicola Rigo - abbiamo dato vita a questa attività nel 1993, forti delle nozioni acquisite alla scuola ceramica bavarese". All'Artigiano in Fiera sono presenti sia con i loro oggetti di design di uso quotidiano, come servizi di piatti e di bicchieri, sia con le composizioni religiose.