Sos Lavoro 2018 vol. 2, il quinto ebook gratuito per rilanciare la propria carriera

Tgcom24 torna a occuparsi di lavoro e propone un nuovo ebook gratuito , il quinto della serie, realizzato in collaborazione con ManpowerGroup Italia, con la prefazione del direttore di Tgcom24 Paolo Liguori . In sette capitoli viene riassunto l'andamento del lavoro nel 2018 con un occhio a quanto i prossimi mesi fanno sperare.

Tanti i contenuti che si potranno trovare nell'ebook: dal progetto formativo che ManpowerGroup organizza insieme a diversi partner al Kilometro rosso per creare i nuovi professinismi dell'industria 4.0, ai dati sulle intenzioni di assunzione delle aziende italiane per l'immediato futuro; dai dieci anni della rivista di economia del lavoro "LinC", al modo in cui i Millennials cercano ormai impiego.



