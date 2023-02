Smart working, proroga al 30 giugno per fragili e genitori di minori sia nel pubblico che nel privato

Prorogato smart working anche nella pubblica amministrazione

Via libera alla proroga fino al 30 giugno della misura che consente ai fragili di poter accedere allo smartworking pur avendo mansioni non compatibili ed essendo dunque necessaria una loro sostituzione (si parla, ad esempio di insegnanti o sanitari). Un emendamento riformulato dai relatori e approvato in commissione al Milleproroghe prolunga questa misura e stanzia i fondi necessari (16 milioni di euro) a finanziarla.