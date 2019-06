SixthContinent lancia la sua campagna di raccolta fondi "United We Stand"

L'obiettivo è quello di aprire le porte della società non solo a tutti gli utenti della sua community - che hanno in questi anni dato fiducia al progetto e continuano a darne - ma anche alle aziende che vogliono puntare sulla società.



"La raccolta United We Stand sarà dedicata alla diffusione di SXC in tutta Europa, perché l’Italia, tramite SXC, è il leader europeo di questa rivoluzione economica - ha dichiarato Fabrizio Politi, ideatore di SixthContinent -. Dal 1 al 30 Giugno sarà possibile diventare Soci di SixthContinent Europe, la Società italiana che opera in tutta Europa. Non una startup o un’idea da realizzare in futuro, ma un’azienda di successo che nel 2018 ha fatturato 51 Milioni (+800% rispetto all’anno precedente) e nei primi 4 mesi del 2019 ha già fatturato 45 milioni e raggiunto i 600mila utenti. Cresciamo a ritmi esponenziali e ci poniamo l’obiettivo di diventare l’app più utilizzata in Italia entro il 2020".



L'idea di Sixthcontinent nasce nel periodo della piena crisi finanziaria, nel 2009, e punta ad aumentare la capacità di acquisto delle persone e le performance degli investimenti pubblicitari delle aziende. Il modello di business di SXC, infatti, consente di trasformare i budget pubblicitari delle aziende in crediti per l’acquisto di coupon, creando per l’utente un extra potere di acquisto e consentendo alle aziende di registrare più vendite e più margini. Gli utenti della community aumentano così il loro potere di acquisto fino al 20% e possono quindi spendere i crediti ricevuti nei propri brand preferiti tra oltre 3mila. Le aziende registrano performance superiori del 20% rispetto alle campagne pubblicitarie sulle altre piattaforme, con la generazione di vendite per $3,35 ogni $1 investito.



Un sistema articolato che si basa su un concetto semplice e vincente: "da un lato spendi, dall’altro guadagni ed il risultato è che con i medesimi soldi acquisti più prodotti e servizi". Una volta entrati a far parte della Community SixthContinent, infatti, per ogni acquisto effettuato dall’Utente (e da tutti i Membri della Community nel mondo) si guadagnano crediti, a questi vanno sommati anche i punti che si vincono anche collegandosi ogni giorno o scrivendo recensioni dei prodotti. I crediti e i punti accumulati nel proprio account possono essere utilizzati per acquistare nuove shopping card. Ad esempio, con i Crediti e i Punti guadagnati si possono acquistare Card Apple, Amazon, Netflix, Ikea, buoni benzina Q8, o di uno degli altri 3mila brand presenti su SixthContinent.



"Siamo entusiasti di poter contribuire allo sviluppo di quella che è, definitivamente, una delle aziende al mondo con il maggior tasso di crescita. SixthContinent ha dimostrato che fare profitti con la pubblicità è possibile anche in modo etico e condiviso con la propria community" - racconta Matteo Masserdotti, fondatore di 200Crowd, la piattaforma di equity crowdfunding gestita da Two Hundred - Per rendere possibile questa opportunità abbiamo lavorato duramente con il team dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, coordinato dall'Avv. Valentina Lattanzi, in modo da garantire la crescita della società ed al contempo permettere a tanti piccoli investitori di partecipare anche con piccoli importi, com'è nella filosofia del crowdfunding e della nostra azienda".



La raccolta sarà accessibile sulla piattaforma 200Crowd, dove sarà possibile investire nella società a partire da 500€ e, per la prima volta in Italia, effettuare direttamente il pagamento del proprio investimento grazie alla collaborazione con Afone Paiment, istituto di pagamento francese autorizzato da Banca d’Italia.