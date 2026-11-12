Sicilia, 10mila euro all'anno per chi si laurea con 110 e lode e resta sull'isola

Diecimila euro per tre anni ai giovani che si laureano con 110 e lode e decidono di rimanere in Sicilia. È la misura proposta dal governo regionale guidato da Renato Schifani per cercare di contenere la fuga dei giovani verso altre regioni italiane o verso l'estero. La proposta, chiamata "Giovani talenti Sicilia", si rivolge ai laureati più meritevoli a cui andranno in totale 30mila euro nell'arco di 36 mesi, a patto che mantengano la residenza in Sicilia per tutto il periodo in cui verrà erogato il bonus. Per finanziare il contributo, sono previsti 10 milioni di euro all'anno per ciascuno dei tre anni di programmazione. La misura è contenuta nella Finanziaria 2027 che ha ricevuto il primo sì nella seduta della giunta di martedì 10 novembre e che prevede interventi, oltre che sui giovani, anche su crescita, lavoro, imprese, famiglie e fasce più fragili della popolazione.