Sciopero generale, Landini da Firenze: "Il Paese reale chiede cambiamenti, non ci fermeremo"

"Credo che sia una grandissima giornata che dimostra come la maggioranza di questo Paese non sostenga le politiche di questo governo", ha affermato ancora Landini. "Non si arriva alla fine del mese, i salari sono bassi, si continua a prendere soldi dai lavoratori dipendenti e pensionati e non si vanno a prendere dove sono", ha aggiunto. Per Landini "siamo di fronte a una logica folle che vede gli Stati aumentare la spesa per le armi e l'unica spesa pubblica che anche il nostro Paese sta prevedendo è il riarmo", mentre invece "il lavoro deve avere diritti, basta sfruttamento: soprattutto, questa grande giornata dimostra che c'è la maggioranza di questo Paese, del mondo che lavora, che chiede un cambiamento delle politiche economiche e sociali". Per il leader della Cgil "queste piazze dimostrano che il governo non ha il consenso della maggioranza del Paese e dimostra che il Paese reale, vero, chiede al Parlamento e al governo dei cambiamenti veri".