San Valentino, Confesercenti: tra regali, fiori e cene spenderemo 71 euro a testa

Tra bene romantiche e fiori A festeggiare San Valentino quest'anno sarà il 28% dei maggiorenni, percentuale in ascesa rispetto al 24% dell'anno scorso. Tra gli innamorati, la cena romantica viene scelta del 59%, tra i quali il 62% sceglie la serata al ristorante mentre il 38% preferisce il salotto di casa.

Gettonato anche l'omaggio floreale, con il 23% degli innamorati che lo sceglie per il partner. Gli altri puntano su altri tipi di dono, in alternativa o in aggiunta al fiore. Il 26% si orienta su un prodotto di profumeria, mentre il 22% sceglie i tradizionali cioccolatini. Il 19% opta per un gioiello e il 10% per un prodotto di moda. Il 5% regala un servizio o un prodotto legato a cosmetica e benessere, il 17% sceglie altro e il 6% regala un viaggio.