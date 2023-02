San Valentino: idee food per celebrare la festa degli innamorati

Impegno per il genuino e per la creatività

Food, dolci, cioccolato

Le creazioni di Rinaldini Pastry

Arriva la collezione di San Valentino firmata Roberto Rinaldini: un anello speciale con dettaglio in oro 24 carati, torte e monoporzioni (come la Crostata Love e la Torta I Love You), cuori al cioccolato deliziosi in diverse forme e gusti, praline, biscotti decorati con “Ti Amo” e “I Love You” e Chocopops San Valentino. Disponibili negli store di Rimini, Milano e Roma e ovunque sullo store online.

La “pozione d’amore” di Frankly Bubble Tea

Il drink di Frankly dedicato agli innamorati, accompagnato da romantiche combo di biscotti, donut e muffin a tema. È “Love Potion”, una gustosa bevanda a base di latte aromatizzato alla rosa e cioccolato, da gustare con le popping boba alla fragola, perle di tapioca o panna montata. E per sorprendere il proprio partner nel salotto di casa, sarà possibile ordinare il Love Potion anche online, con un messaggio personalizzato tramite postcards dedicate.

Il San Valentino di Ernst Knam

Lo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam per San Valentino ha creato qualcosa di unico: il “Tronchetto dei single”, in due versioni (sablè cioccolato fondente o sablè alla vaniglia), decorate con la scritta: “Single Convinto!”. Per chi festeggia in coppia invece ci sono i “Lievitati degli innamorati”, in Limited Edition, il “Nougat Montelimar”, le magnifiche torte a cuore nelle varianti violet e rosso, il Cuore Rosso e il Cuore Tris, le bellissime e variegate scatole di cioccolatini a forma di cuore, il Cofanetto Afrodisiaco, il Cofanetto Passion e il Cofanetto Amour. Per chi vuole qualcosa di ironico e romantico allo stesso tempo potrà deliziarsi con i Lecca - lecca LOVE e le gustosissime Lollipop Special Edition San Valentino.

Il San Valentino “piccante” di Vincenzo Pennestrì

San Valentino si fa “piccante” alla Cremeria Sottozero di Vincenzo Pennestrì che presenta una linea all’insegna della ricercatezza da condividere in coppia. Dal “Cuore d’oro”, una mousse glassata al cioccolato fondente con bisquit al cioccolato, croccante di nocciole e riso soffiato, al “Fiocco Love” tutto da “instagrammare”, alla “Rossa vellutata”, una mousse di pistacchio di Bronte, doppio bisquit di mandorla e croccante al pistacchio, fino alla “Doppio cuore”, tutta da condividere al cucchiaio, con la sua mousse a base di cioccolato bianco, croccante di nocciole e biscotto al fondente. A chiudere l’offerta un tripudio di cuori di pasta frolla: torte guarnite a strati di crema pasticcera alla fragola.

La Capsule Collection di Charlotte Dusart

La cioccolatiera belga con boutique in via Eustachi a Milano ha creato AMOUR TOUJOURS, la nuova capsule collection San Valentino sognante, a tinte pastello ed irresistibile. Pezzo cult della collezione il cuore Amours Toujours: un cuore rosso di cioccolato fondente abbinato ad un martelletto in legno per spaccarlo e scoprire al suo interno le golosità che nasconde. Immancabili i cioccolatini con la capsule Amour, bien sûr, composta da 15 cioccolatini a forma di cuore, oltre ad Amour Pour Deux, due sfere di cioccolato da sciogliere in tazza con il latte caldo (e per i single c’è anche Amour Pour Moi).

Le gift box firmate La Perla di Torino

In occasione di San Valentino, la storica azienda di cioccolato piemontese ha ideato due box che racchiudono due simboli del cioccolato piemontese: il Tartufo di cioccolato e il Giandujotto, declinati in maniera originale grazie alla ricerca, all’innovazione e alla maestria artigiana che caratterizzano la firma del cioccolato torinese e la sua continua evoluzione nel segno dell’eccellenza. Disponibili la confezione di romantiche praline a forma di cuore, ripiene di tartufo di cioccolato ed il pocket Fluido, che contiene giandujotti dal magico ripieno con morbida crema gianduja.

Bodrato Cioccolato con Contaldi Castaldi

Bodrato festeggia gli innamorati con una nuova proposta inedita in collaborazione con l’azienda Contadi Castaldi, la storica cantina in Franciacorta; un cofanetto che contiene un cuore fondente con righe rosa e una bottiglia di spumante rosé. Non mancheranno le proposte golose racchiuse nelle iconiche confezioni rosso passione: i croccantissimi Boeri dal cuore di grappa, le praline con cremosi ripieni, la linea di Bodratini, le Piastrelle di cioccolato, la linea di cuori al cioccolato Petali o “Millerighe”. E poi ci sono le mug con messaggi d’affetto, custodi dei bodratini.

Il Rouge Passion di Pasticceria Gelsomina

A San Valentino la pasticceria milanese di Ilaria Puddu vede protagonisti i maritozzi, ormai diventati un prodotto iconico di Gelsomina, in un’inedita versione Maritozzolover, con biscotto morbido red velvet, composta di frutti di bosco e panna montata artigianale. Dall’11 al 14 febbraio, seguendo la romantica leggenda del Maritozzo secondo cui a San Valentino i giovani in cerca di moglie regalavano alle ragazze la tradizionale pagnottella romana farcita con panna montata nascondendo nella crema o nell’impasto un anello di fidanzamento per chiederle in sposa, Gelsomina nasconderà 8 cioccolatini a forma di cuore tra i maritozzi special edition. Gli otto fortunati che li troveranno vinceranno un pranzo per due persone in pasticceria.

Caviar Milan per un San Valentino afrodisiaco

Il vero e puro caviale persiano, prodotto sulle rive del Mar Caspio, nel totale rispetto dell’ambiente: un unicum nel mercato italiano e internazionale che è possibile trovare online con consegna in tutta Italia ed Europa in packaging refrigerato ed ecosostenibile. Allevati in Iran, gli storioni nuotano in vasche ad hoc, in cui è stato ricreato il loro habitat naturale: grazie all’utilizzo dell’acqua e della sabbia degli affluenti del Caspio, i pesci crescono in un ambiente del tutto simile all'originale, senza farmaci nè accorgimenti artificiali. Le tipologie di caviale disponibili sono quattro: Royal Sevruga e Baerii, Royal Beluga, Imperial Beluga, Almas Beluga.

Vini

Un abbinamento elegante: Concerto di Fonterutoli 2020 di Mazzei

Nato nel 1981, Concerto è uno dei 10 Supertuscan che hanno cambiato il modo di concepire la viticoltura in Toscana. Toscana IGT rosso, Concerto di Fonterutoli è un blend di Sangiovese all’80% invecchiato 18 mesi in piccoli fusti di rovere francese tonneaux e di Cabernet Sauvignon al 20% tenuto in barrique. Il vino si caratterizza per il profilo ricco e succoso, con note di sottobosco e frutti neri e retrogusto potente ma fine. L’annata 2020 grazie all’ottima qualità e sanità delle uve da cui deriva, può essere aggiunta alle migliori annate che l’hanno preceduta, premiate con punteggi altissimi dalle più importanti guide al mondo.

Il messaggio in bottiglia di J. Hofstätter

Un messaggio speciale, un “Ti Amo” o il nome della persona amata impresso in una bottiglia da collezione. La tenuta altoatesina J. Hofstätter propone per San Valentino etichette personalizzate dei suoi CRU: è così possibile rendere unico il proprio vino preferito con un'etichetta creata ad hoc. Il Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano di tenuta Hofstätter rappresenta l'espressione di un Cru prestigioso collocato nel cuore dell’area vocata della tenuta Barthenau in Mazon, dove una parte delle viti hanno oltre 65 anni di età. Affinato in piccole botti di rovere, al palato è ben bilanciato nelle componenti e convincente per un’acidità elegante, tannini ben integrati ed un’eccezionale concentrazione aromatica. Nella sua versione con etichetta personalizzata ed elegante cofanetto in legno marchiato a fuoco è il regalo ideale per i veri appassionati.

Iconema: un vino con 100 anni di storia

La cantina trevigiana Ca’ di Rajo propone un elegante cofanetto in legno laccato in nero con scritte oro che racchiude la magnum dell'annata 2019 di Iconema, un Tai Doc Piave limited edition che porta con sé circa 100 anni di storia. Si tratta di un vino ottenuto da uve di un vigneto allevato a Bellussera, risalente ai primi anni del Novecento, che conferma la volontà della famiglia Cecchetto di tenere viva la tradizione del paesaggio vinicolo del Trevigiano. Le uve, tutte raccolte a mano, sono state lasciate sui graticci ad appassire per 25 giorni al fine di esaltare la complessità, la personalità e l’eleganza di questo vino con oltre un secolo di storia.

L’Um come l’Umbria: Lungarotti e l’amore per la sua terra

A San Valentino Lungarotti celebra l’amore per la sua terra, che ha dato in natali al santo degli innamorati, con L’Um come l’Umbria, un vino moderno e brioso il cui nome riprende le iniziali della regione, cuore verde d’Italia, e della storica azienda vitivinicola che ne ha reso celebri i vini. A base di Sangiovese e Merlot, L’Um Rosso IGT è un rosso seducente, moderno, con una bella struttura, tannini armonici e un retrogusto lungo e persistente. Rosso rubino con riflessi violacei, al naso conquista con le sue note di marasca, visciola e frutta sotto spirito a cui si aggiungono delicati richiami di caffè, cacao e spezie

Un brindisi con il Poggio Alto Brut 2021 di Monte Delle Vigne

Qualunque festa che si rispetti non può che iniziare con una bollicina. Ecco quindi il Poggio Alto Brut di Monte delle Vigne, il primo spumante biologico e certificato DOC della cantina di Ozzano Taro, sulle colline parmensi. Il vino è un Colli di Parma DOC ottenuto da uve 70% Chardonnay e 30% Chardonnay Mousquè e prodotto in sole 10 mila bottiglie. Un’edizione limitata per un’etichetta fresca, asciutta ed elegante, ideale per accompagnare aperitivi a base di formaggi e salumi o per piatti a base di pesce.

Valpolicella DOC Classico Superiore La Fabriseria

Frutto sincero della terra da cui nasce, il Valpolicella DOC Classico Superiore La Fabriseria è un vino elegante, equilibrato e ben bilanciato che dura nel tempo, come una promessa d’amore. Il suo uvaggio è composto dalle varietà autoctone Corvina, Corvinone, Rondinella e da una piccola percentuale di Oseleta. Affina 24 mesi in botti di rovere di Slavonia e poi sei mesi in bottiglia. Un vino importante che con il suo carattere spiccato è l’accompagnamento ideale per una cena a due. Con il suo messaggio simbolico può anche stupire, trasmettendo il valore della passione, dell’impegno e della pazienza che sono stati necessari per produrlo e renderlo capace di mantenersi nel tempo. Passione, impegno e pazienza che servono anche per far durare ogni bella storia d’amore.

Il rosè di Fronzone

Se regalare rose è un must per San Valentino, brindare con un vino rosato nel giorno degli innamorati è la scelta perfetta per entrare nel mood. L’Irpinia Rosato DOC di Fonzone, prodotto con i migliori grappoli di Aglianico raccolti a mano sulle colline di Paternopoli (AV). Color rosa tenue è un vino che profuma di frutti a bacca rossa, con note leggermente agrumate e sentori di miele. Al palato è fresco e molto minerale, coinvolgente e dal finale lungo e sapido dovuto al leggero tannino rilasciato dal vitigno. Ideale come aperitivo o per accompagnare una cena a lume di candela a base di pesce, verdure, carni bianche.

Cene

Mi View Restaurant

Tradizione, ricerca e contemporaneità si mescolano sapientemente nel nuovo menu del Mi View Restaurant di Milano, al 20esimo piano della Torre WJC del Portello. La cucina è guidata dall’Executive Chef Cristian Spagnoli, che propone una degustazione all’insegna di un continuo crescendo di sapori e odori, con un tocco scenografico, come quello dello skyline di Milano. Il menu di San Valentino è un omaggio all’Amore e alla letteratura: Virgilio-Omnia vincit amor; Alda Merini-I grandi amori sono sempre in cammino; Honoré de Balzac-C’è tutta una vita in un’ora d’amore; Arthur Rimbaud-L’amore è da reinventare, si sa; Anacreonte- Di nuovo amo e non amo, son folle e non folle; Elizabeth Barrett Browning-Chi ama, crede nell’impossibile.

Il Frantoio di Assisi

Il ristorante nel cuore di Assisi guidato dallo Chef Lorenzo Cantoni offre il giusto equilibrio fra tradizione e ricercatezza, rivisitando i piatti tipici del luogo in chiave moderna. Il tutto all’interno di una location elegante e raffinata, dove gustare i piatti ricercati preparati dal Miglior Chef dell’Olio AIRO 2021. Il menu comprende: Capasanta & Champagne (Amuse Bouche); Battuto di gamberi rossi, caviale di storione, cachi e latte di mandorla, Olio extravergine Giulio Mannelli aromatizzato al levistico; “Come fosse un Cannolo siciliano” (ricotta e anguilla fumè mantecata al gin nostrano e olio extravergine dop, composta di uvetta e pistacchio); Che seppia… c’è l’ostrica (seppia e ostrica in doppio servizio); Risotto riserva, plancton, ricci di mare e caprino; Insaccato di Baccalà…crema d’umido e spontanee; Pre-dessert e Sweet my LOVE.

Horteria Milano

Guidato da Giorgia Codato e Mauro Salerno, il ristorante di Moscova propone una filosofia basata su una filiera cortissima e una proposta pensata per chi ricerca un’alimentazione corretta e salutare, ma allo stesso tempo gourmet e gustosa. Le parole chiave per questi giovani under 35 che portano avanti il progetto di Horteria sono sicuramente ricerca della materia prima, filiera corta e creatività. Il menù di San Valentino comprende: Entrée di benvenuto; Pastrami di cuore di manzo, barbabietole fermentate, maionese al rafano e chips di patate viola; Cappellacci cuore di coratella di pesce con consommé al cavolo viola e citronette al lemongrass; Anatra scottata, cuori dell’orto con fondo al tanisquere; Finale dolce amaro, tartelletta al cacao amaro e gelato al cioccolato bianco con mou al caramello salato.

Un Posto a Milano

Il ristorante di Cascina Cuccagna, guidato in cucina dallo Chef Nicola Cavallaro, propone un menu a sorpresa con un piccolo spoiler: ingredienti afrodisiaci come gli scampi e uno stinco di agnello come portata principale. Il tutto da consumare durante una cena a lume di candela in un’atmosfera più che romantica. In più, come di consueto ogni martedì, Cuccagna diventa un Jazz Club: il mese di febbraio sarà all’insegna dell’amore con il Gabriele Boggio Ferraris Quartet, gruppo resident per tutti e quattro i martedì per Il Rito del Jazz.

Il Moro Ristorante

Il savoir faire e il gusto per l’accoglienza della famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè che dal 1996 propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana in quel di Monza. Il menù di San Valentino comprende: Il benvenuto dello Chef Salvatore Butticè

; Dedica alla Lombardia con un tocco di Sicilia; L’ostrica e il caviale; Moscardino, patata di Oreno e vaniglia; Creme Du Barry, l’ultima preferita di Luigi XV di Francia; Risotto carnaroli puro, come fosse una pasta con le sarde; Trancio di pescato in guazzetto e cavolo nero; Il cioccolato di Criollo, la fava di tonka e l’arancia.

Il Circolino di Monza

Il nuovo format nel cuore di Monza ospita sotto lo stesso tetto un ristorante gastronomico, un caffè e un cocktail bar. La cucina è sovrintesa dallo Chef Claudio Sadler e ha forti rimandi al territorio e alla cucina iberica e asiatica, mentre la drink list è stata studiata ad hoc dal mixologist Filippo Sisti. Sia con le tapas al Bistrot che con i piatti gourmet al Ristorante by Sadler, Il Circolino si prepara alla serata più romantica dell’anno con due menu speciali da degustare nei due ambienti del locale. Per chi invece preferisse festeggiare nell’intimità di casa, la brigata guidata dallo Chef Lorenzo Sacchi ha pensato a dolci e romantiche monoporzioni a forma di cuore acquistabili al caffè-bistrot, perfette per essere condivise con la propria metà.

Dada in Taverna

Gli Chef Paolo Anzil e Davide La Grotteria di DaDa in Taverna hanno ideato un menu a base di uno degli ingredienti più afrodisiaci per eccellenza: il pesce, in diverse cotture e diverse consistenze. Il menu è così composto: Cappasanta ai carboni, cardo gobbo del Monferrato, con bagna cauda alle ostriche; Terrina d’astice e the jasmine, brodo di spinaci e cardamomo; Zuppetta tiepida di grano cotto e zenzero, insalata d’inverno cotta e cruda, bottarga di muggine; Corba rossa del Gargano cotta alle fave di cacao, scalogno fondente, amaranto e fiori di broccolo; Sorbetto con foglia ostrica, castagne e mela verde.

La Bursch

Cosa può esserci di più romantico del celebrare la festa degli innamorati immersi nel silenzio dell’Alta Valle Cervo, soggiornando nei suggestivi spazi di un’esclusiva country house e concedendosi una cena romantica preparata dalla Chef Erika Gotta? Per San Valentino la Chef propone uno speciale menù pensato un po’ come una storia d’amore, con tanto di portate dai nomi evocativamente maliziosi: Arrossisco, Sbottonami, Passerotto Mio, Baciami Ancora.

Vurria

L’insegna milanese fondata da Fabrizio Margarita che rivoluziona l’esperienza della pizza aggiungendo l’aloe nell’impasto, per San Valentino propone sia il menu alla carta che un menu degustazione. Il menu si apre con una Tartare di salmone olio sale e zeste di lime su letto di riso venere aromatizzato al lime e mango fresco, per poi passare alle pizze La Valentina (fiordilatte, pomodorini datterino freschi spadellati, in uscita stracciatella di burrata, alici di Cetara, basilico fresco e olio Evo) e la Tuna (fior di latte, pacchetelle gialle, filetti di tonno, cipolla di Tropea caramellata, olive taggiasche e basilico fresco), e concludere con il goloso dessert “Passione”, con cioccolato bianco e lime. Ad accompagnare il menu, un calice di Prosecco Dirupo Brut Valdobbiadene Docg.

Farmily Group

Il San Valentino di Farmily è un posto speciale per due a Milano. I sei locali del gruppo Farmily sono perfetti per ritagliarsi un momento speciale con la persona amata: Backdoor 43, il cocktail bar più piccolo del mondo; 1930 Cocktail Bar, il secret bar più famoso di Milano; ITER, il primo fusion cocktail bar con cucina; MAG Navigli e MAG Pusterla, un’istituzione dell’ospitalità milanese in perfetto stile Bohémien; Tripstillery, il primo cocktail bar con distilleria dove si può realizzare il proprio distillato personalizzato.

Aleph Rome Hotel

L'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, nel cuore di Roma a due passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese, ha preparato un programma speciale per San Valentino. Una cena romantica a cura dell’Executive Chef Carmine Buonanno con un menu speciale, per una serata raffinata e indimenticabile. Una declinazione di piatti ispirati all’amore e alla coppia, che prevede: Capasanta con velo di corallo magenta, spuma alle alghe e indivia arrosto; Filetto di tonno magenta, puntarelle, crema di ricotta e cialda al pistacchio; La rivisitazione della ricotta e visciole. Prelibatezze tra gusto e romanticismo da godere nel cuore della Città Eterna.

AB – Il lusso della semplicità

Al ristorante dello Chef Alessandro Borghese nel quartiere CityLife di Milano, le coppie potranno gustare Opposites Attract, il nuovo e delizioso menu di San Valentino. Se è vero che gli opposti si attraggono, è altresì verità che i sentimenti superano ogni ostacolo e uniscono anche i soggetti più diversi. Lo Chef rock dal cuore tenero, così, è pronto a sorprendere il palato dei suoi ospiti con una proposta che esalta la bellezza della diversità degli opposti e unisce le persone in nome dell’amore. Opposites Attract si compone di un Doppio raviolo ripieno con rucola, ricotta di pecora, crudo di scampi, sedano rapa al latte di mandorle, mantecato al burro ed erbe aromatiche, salsa piccante e crema di mandorle.

Ba Restaurant

Per San Valentino Ba Restaurant propone un esclusivo menù dedicato a tutti gli amanti della cucina asiatica di alto livello. Una sequenza di vere e proprie eccellenze, per un excursus nell’alta cucina cinese, come solo Ba Restaurant sa raccontare. Esclusiva della serata, il dolce, pensato appositamente per questa ricorrenza: un cremoso al cioccolato bianco profumato al lime, composta di lamponi, savoiardo al pistacchio, gelato con infuso di petali di rosa e pepe.

Sina Centurion Palace

L’hotel cinque stelle lusso affacciato sul Canal Grande celebra il giorno degli innamorati con una romantica proposta: una cena privata per due persone nel salone della suite vista Canal Grande dove sarà servito il menu di San Valentino proposto dall’Executive Chef Giancarlo Bellino, con vini abbinati e selezionati dal Sommelier. Per gli altri ospiti sarà servita la cena nella sala bianca o nella sala rossa, con il menu suggestivo di sei portate a base dei sapori della laguna e richiami asiatici: Tartare di gambero rosso, shiso e perle di ponzu; Ricciola marinata agli agrumi con salsa allo zenzero, foglia d’ostrica e caviale croccante; Linguina Vicidomini al burro, acciughe del Cantabrico e polvere di lamponi, triglietta con topinambur, ‘ndujia di Spilinga e prezzemolo; Sorbetto al mango e distillato alla vaniglia; Morbido al cioccolato fondente al crumble al caffè e salsa di Rum.

Pizzium

Il 14 febbraio Pizzium preparerà le amate pizze regionali invernali a forma di cuore: un’idea romantica per stupire con un piccolo gesto la persona amata. Da non perdere la Lombardia preparata su base bianca con fior di latte, crema di zola e zafferano, salamino mantovano e rucola, la Veneto con radicchio proposto su una pizza a base bianca, fior di latte d’Agerola, provolone affumicato, crema di radicchio e noci, la Toscana con il ragù di cinghiale e stracciatella e l’Umbria con salsiccia di Norcia, patate e fonduta di pecorino su base di provola affumicata d’Agerola. La giornata speciale sarà ancora più dolce grazie all'aggiunta di un delizioso dessert: un pan di spagna farcito con crema ai frutti di bosco e ricoperto di una glassa al cioccolato, con l'aggiunta di frutti di bosco freschi per un tocco in più.

Cena in crociera sul Lago di Garda

Un’iniziativa di Lago di Garda in Love, dall’11 al 14 febbraio, pensata come l’esperienza in un palcoscenico da sogno per dichiarare i propri sentimenti o per trascorrere qualche giorno di impareggiabile romanticismo. In questi quattro giorni dedicati allo stare insieme il culmine si assapora nella crociera di San Valentino con cena a lume di candela a bordo della Motonave Tonale. Gli innamorati salpano da Garda intorno alle 19.30 e si immergono in un’atmosfera accogliente, con musica coinvolgente ed un raffinato menù con ingredienti del territorio grazie alla collaborazione con il Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino.

Di Indira Fassioni