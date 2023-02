Matteo Cunsolo porta a Ibiza le ricette della memoria del pane

Impegno per il genuino e per la creatività

Una storia di condivisione, che unisce il rispetto della terra dello Chef ibizenco David Reartes alla cultura del pane lavorato con lievito madre del Maestro Panificatore Matteo Cunsolo di Parabiago (Milano). Inaugura a Ibiza, nella zona dei nuovi tribunali, il bakery store Pomona, che celebra la tradizione del saper fare italiano e la creatività di Chef Reartes, originario di Barcellona, da tempo radicato nella realtà culinaria di Ibiza.



«Pomona - spiega Cunsolo - è un omaggio culinario al patrimonio culturale dell’arte panificatoria Italiana e alla valorizzazione dei prodotti locali e al territorio di Ibiza». Nella nuova cucina del bakery store, Cunsolo preparerà il pane lavorato con “coscienza e rispetto”, patrimonio culturale della tradizione italiana di ciascun territorio.

Il pane a lunga fermentazione con lievito madre sarà abbinato alla materia prima lavorata nella sua forma più pura dallo Chef Reartes, il quale utilizza ingredienti biologici che seguono i ritmi naturali della natura. Il pane si potrà comprare, ma ci sarà anche un menu con alcune proposte di pane farcito con ingredienti scelti e preparati dallo chef.



Chef Reartes spiega: «La scelta è di proporre un menu semplice, veloce, ma, allo stesso tempo, capace di esaltare la genuinità del pane, dei prodotti da forno e la materia prima dei coltivatori locali elaborata attraverso il mio modo di concepire la cucina come purezza e autenticità».



Pomona racchiude in sé il valore del pane della memoria, con ricette ispirate alla tradizione territoriale italiana, un impegno per il genuino, per la creatività e, senza dubbio, un prezioso omaggio ai produttori di Ibiza e al patrimonio italiano. La vera anima di Pomona sarà la colazione, oltre al brunch con piatti di pane farcito con prodotti di qualità e sempre stagionali, garantendo la freschezza e l’eccellenza della materia prima usata.



Presenti sei tipologie di pane, quattro fisse, una stagionale e una con farina ibizenca, preparate con lievito madre dal Maestro Matteo Cunsolo, le quali andranno ad arricchire l’offerta dei prodotti locali che esprimono la stessa anima selvaggia dell’isola delle baleari.





Il tutto nell’atmosfera accogliente e familiare di Pomona che si trova lungo Carrer de Castella 13, zona pedonale e cuore pulsante della vita degli abitanti dell’isola, tra le più animate della città.





Matteo Cunsolo, il Maestro panificatore rock

Definito così per la grinta con la quale lavora nell’ambito dell’arte bianca, ma anche per la passione con la quale si dedica alla cultura del bakery, per il Maestro Panificatore Matteo Cunsolo, 41 anni, Presidente di Richemont Club Italia e dell’Associazione Panificatori Confcommercio di Milano e Province, il pane è gioia e vita. Una scelta, quella della panificazione, capitata per caso, ma che ha cambiato radicalmente la sua vita immergendolo in una professione alla quale dedica ogni minuto del suo tempo.

Dopo il diploma all’Istituto CAPAC di Milano in panificazione e pasticceria, Cunsolo collabora per anni con differenti panifici di Milano. La svolta arriva nel 2003 quando apre, assieme alla mamma Antonia Orru, La Panetteria, il suo panificio a Parabiago (in provincia di Milano) dove oltre al pane produce artigianalmente una scelta tra snack salati, focacce, specialità salate, piadine, biscotti, colombe, piccola pasticceria e panettone artigianale e tradizionale. Il suo panettone artigianale e tradizionale milanese, oltre che in Croazia, è conosciuto anche ad Hong Kong.

Il suo obiettivo è sempre stato di far comprendere alle persone il valore del pane. Per questo nel 2020 ha ideato il “Pane Blu Pantone”, suo personale omaggio alla Milano Fashion Week: un pane dalle sfumature blu in onore del colore pantone eletto “Colour of The Year 2020”. Nel 2022 ha realizzato il “Pane Blu e Giallo” ispirato alla bandiera Ucraina, a sostegno delle popolazioni vittime del conflitto. Il ricavato della vendita è stato devoluto ad un’Associazione per acquistare beni di prima necessità per le famiglie vittime della guerra.

Nel 2022 ha scritto il suo primo libro “Il Pane in 101 domande e ricette. Guida pratica all'arte della panificazione artigianale”, che contiene consigli e ricette sia per professionisti che per appassionati dell’arte bianca.



Chef David Reartes, rivoluzionario della cucina ibizenca

Chef del ristorante RE.ART dal 2016, conosciuto come spazio gastronomico unico premiato dall'Associazione dei giornalisti e scrittori gastronomici delle Isole Baleari nel 2017, Reartes ha ottenuto molti riconoscimenti nelle principali guide gastronomiche del mondo come Repsol o la Guida Michelin di Spagna e Portogallo che lo hanno indicato come ristorante consigliato per scommesse audaci, capace di combinare prodotti locali con sapori di influenza asiatica.

Lo Chef fa parte di Sabors de Eivissa, che ha come obiettivo principale quello di far conoscere e valorizzare i prodotti autoctoni dell'isola. Lui stesso è promotore di un’agricoltura rispettosa dell'ambiente, impegnato attivamente per una produzione e coltivazione ecologica nel rispetto della stagionalità.

Nel 2018 il Consell d'Eivissa ha contattato con un'immagine per la campagna “Qué quier a Ibiza”, un'iniziativa per promuovere la sostenibilità e la responsabilità nei confronti dell'isola. RE.ART è stato premiato nel 2022 come progetto più sostenibile delle Isole Baleari per l’azienda Ecovidrio.

Di Indira Fassioni