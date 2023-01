Ten Eleven, il ristorante casual dining

Un bar-giardino-ristorante che si affaccia sulla Piazza del Quadrilatero, punto di raccordo tra Via Sant’Andrea 10 (intima e raccolta, esclusiva ed elegante, massima espressione di quella italianità con allure internazionale) e Corso Venezia 11 (aperta, inclusiva e proiettata direttamente al cuore di Milano). Due anime complementari della città omaggiate nel nome stesso del ristorante attraverso i due numeri civici. In questo luogo gli ambienti eclettici si combinano fin quasi a fondersi, mettendo a disposizione dei milanesi e degli ospiti della città un luogo che diventerà un vero e proprio place to be.

Il ristorante 10_11 propone una cucina fatta perlopiù di sapori tradizionali: dai mondeghili (polpettine tipiche milanesi) al riso al salto con ragù di ossobuco in gremolada, dal vitello tonnato al filetto di manzo in crosta e la zucca al forno, tutti i piatti evocano ricordi ed emozioni autentiche.

Come i dolci, anch’essi semplici e immediati nella loro versione più classica, come la torta di mele e salsa di vaniglia o l’amor polenta. Un’esperienza gastronomica che abbraccia i commensali con calore autentico con formule che invitano alla condivisione e che richiamano alla mente i ricordi di pranzo domenicali e giornate di festa in famiglia.

Il menù è firmato dall’Executive Chef Alberto Quadrio che capitanerà anche la cucina del ristorante gastronomico (inaugurazione prevista per il mese prossimo) sempre all’interno dell’hotel cinque stelle Portrait Milano.

10_11 Bar

La gestione del 10_11 Bar è stata invece affidata ad Andrea Maugeri. Nove metri di bancone con doppio affaccio: un lato all’interno, nell’ambiente del casual dining, il secondo lato sul giardino. 10_11 bar è un bar italiano con tre identità che si alternano durante la giornata per catturare pubblici diversi. Aperitivo: dopo il trend del buffet degli anni ’90, torniamo oggi al rito autentico. Al 10_11 Bar si possono riscoprire le usanze dell'aperitivo milanese ispirate a grandi classici. All Day Drinking: twist moderni e contemporanei su cocktail che rispecchiano la tradizione liquoristica italiana e la sua evoluzione. Il menu All Day Drinking raccoglie tre tipologie di cocktail. Nella drink list troviamo i cocktail ancestrali, dedicati all’ex Seminario Arcivescovile (culla dello studio di erbe e spezie e all’evoluzione della liquoristica italiana), con nomi in latino sottolineano l’ingrediente principale di ogni cocktail; i cocktail senza pensieri, no ABV e con poche calorie; i dimenticati: grandi classici della miscelazione, leggermente reinterpretati in chiave 10_11 unendo storia e tradizione della liquoristica italiana. Coffee Cocktails: il rito del caffè all’italiana reinterpretato in chiave internazionale, con miscele di caffè selezionate e accompagnamento di dolci creati dal Pastry Chef. 10_11 Bar diventa quindi un punto di riferimento di incontro dei milanesi dalla prima colazione al dopo cena, quanto un luogo di scoperta per una clientela nazionale ed internazionale.

Sulla piazza si affaccerà prossimamente anche un altro brand della ristorazione: Beefbar, ristorante di lusso profondamente italiano e dallo spirito spiccatamente cosmopolita che ha rotto gli schemi della classica steakhouse.

Di Indira Fassioni