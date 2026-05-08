Salone del Risparmio 2026, il risparmio nelle scelte di una vita: previdenza, generazioni, emozioni

Ad aprire il programma è "Notizie dal fondo: come e dove investono i fondi pensione" (ore 9:30), conferenza a cura di Radio 24 – Il Sole 24 Ore con Debora Rosciani, Mauro Meazza, Fabio Cappuccio, Massimo Malavasi, Nadia Vavassori e Anna Vinci. Un appuntamento pensato per chi vuole capire come funziona la previdenza complementare e come orientarsi nelle scelte di lungo periodo. In contemporanea, "ETF in un click: il percorso digitale dell'investitore", organizzata da L&G con Francesco Namari, Luca Carabetta, Lorenzo Demaria, Elena Baccani e Giancarlo Sandrin, accompagna risparmiatori e investitori nell'universo degli strumenti digitali con un approccio pratico.