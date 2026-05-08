Salone del Risparmio 2026, il risparmio nelle scelte di una vita: previdenza, generazioni, emozioni
Dai fondi pensione raccontati da Radio 24 al passaggio generazionale, dal ciclo della vita ai meccanismi psicologici delle decisioni finanziarie
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Investire età per età, capire come funzionano davvero i fondi pensione, riconoscere i bias che condizionano le scelte di portafoglio, accompagnare il passaggio del patrimonio tra una generazione e l'altra. Sono questi i grandi temi al centro della terza giornata del Salone del Risparmio 2026, in programma giovedì 7 maggio all'Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision. Una mattinata di conferenze pensata per portare al grande pubblico i nodi del risparmio a lungo termine, in una giornata aperta come da tradizione anche a famiglie, studenti e risparmiatori.
Previdenza complementare e strumenti digitali
Ad aprire il programma è "Notizie dal fondo: come e dove investono i fondi pensione" (ore 9:30), conferenza a cura di Radio 24 – Il Sole 24 Ore con Debora Rosciani, Mauro Meazza, Fabio Cappuccio, Massimo Malavasi, Nadia Vavassori e Anna Vinci. Un appuntamento pensato per chi vuole capire come funziona la previdenza complementare e come orientarsi nelle scelte di lungo periodo. In contemporanea, "ETF in un click: il percorso digitale dell'investitore", organizzata da L&G con Francesco Namari, Luca Carabetta, Lorenzo Demaria, Elena Baccani e Giancarlo Sandrin, accompagna risparmiatori e investitori nell'universo degli strumenti digitali con un approccio pratico.
Il risparmio età per età e la psicologia delle decisioni
Sul tema della pianificazione finanziaria nel tempo si concentrano due appuntamenti centrali della mattinata. Alle 10:30 "I nostri risparmi e il ciclo della vita. Come investire età per età", organizzata da Corriere della Sera – L'Economia con Andrea Carbone e Tiziana Vallone, propone una lettura per fasi della costruzione del patrimonio personale. Alle 12:15 "Soldi ed emozioni: perché sbagliamo (anche quando sappiamo)", di Apogeo con Federica Dossena, esplora i meccanismi psicologici che influenzano le decisioni finanziarie anche quando le informazioni non mancano: un tema, quello della finanza comportamentale, sempre più al centro del dibattito tra industria e risparmiatori.
Il passaggio generazionale, una questione anche umana
A chiudere il filone è "Le dimensioni psicologiche e relazionali del passaggio generazionale" (ore 10:00), con Cosimo Scarafile: un approfondimento sulle dinamiche umane e relazionali che accompagnano il trasferimento del patrimonio tra generazioni e sul ruolo del consulente patrimoniale nel supportare gli attori coinvolti in un processo che, prima ancora che tecnico, è personale. Un tema che chiude in modo coerente la mattinata: il risparmio raccontato non come questione astratta, ma come sequenza di scelte concrete che attraversano un'intera vita e arrivano fino alle generazioni successive.