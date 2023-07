Saldi al via, Confesercenti: il budget medio previsto è 227 euro a persona

Il costo dei mutui in rapporto ai tassi Bce

Saldi estivi al via, le date regione per regione

Perchè non si resiste ai saldi

Il forte interesse da parte dei consumatori sugli acquisti scontati è motivato, in parte, dal caro-vita: le famiglie vogliono compensare con qualche prodotto in offerta i tagli effettuati al budget per abbigliamento e calzature durante l'anno.