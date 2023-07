Saldi, sconti finti addio: che cosa cambia con la direttiva Omnibus

Saldi, che cosa cambia

L'obiettivo della direttiva è fare in modo che chi acquista non venga ingannato da una promozione apparente lasciandosi conquistare solo dalla percentuale di sconto senza valutare se il prezzo indicato sull'etichetta o sponsorizzato sugli annunci web corrisponda o meno al vero valore del prodotto.



Addio anche agli sconti perenni - Diverse aziende, infatti, per anni hanno messo in promozione sempre gli stessi prodotti al 50% o addirittura al 70% mettendo in listino prezzi non reali per giustificare la promozione. Ora, invece, l'acquirente ha diritto non solo a conoscere la percentuale di sconto, ma il prezzo più basso del prodotto nel mese precedente l'inizio della promozione. Il risultato finale è maggiore trasparenza da parte di chi vende e più consapevolezza da parte di chi acquista. Se, ad esempio, un prodotto costa 1000 euro ma è stato messo in promozione al 50% negli ultimi 15 giorni prima dei saldi, chi acquista dovrà essere informato, non si potrà più barrare 1000 euro come prezzo iniziale ma il prezzo già scontato in precedenza.