Saldi invernali, al via dal 3 gennaio in Valle d'Aosta e dal 5 nelle altre Regioni: previsto un giro d'affari vicino ai 5 miliardi

Il periodo dello shopping scontato, che scatta alla vigilia dell'ultimo weekend di festività natalizie, si preannuncia un'occasione ghiotta sia per i consumatori sia per i commercianti.

Le stime di Confcommercio

Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, le famiglie che intendono sfruttare gli sconti sono 15,8 milioni. Chi ha già preso di mira un capo troppo costoso a prezzo pieno, potrà approfittare dell'occasione ma non mancherà anche chi sarà pronto a vagare per negozi in cerca dell'affare: comunque, si stima che in media si spenderanno 137 euro a persona, 306 euro la spesa media a famiglia, per un giro d'affari complessivo di 4,8 miliardi. "Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell'inflazione", spiega il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, secondo il quale questi saldi rappresentano "un'eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti". Proprio il fashion retail, infatti, sottolinea, "si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell'occupazione in Italia".