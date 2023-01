Saldi invernali, al via in Basilicata e Sicilia: dal 5 gennaio nel resto d'Italia

Si parte in Basilicata e Sicilia , il 3 gennaio in Valle d'Aosta , mentre giovedì 5 in tutte le altre Regioni. Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e si prevede una spesa media di circa 133 euro a testa. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, ci sarà un giro di affari di 4,7 miliardi di euro.

Confcommercio: "Saldi molto apprezzati dai consumatori" Come evidenziato dal presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, si tratterà di "saldi molto apprezzati dai consumatori per l'ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità. E saranno veramente tanti e ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique delle nostre città. Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell'inflazione. Con queste premesse, stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni".

Codacons: "Saldi all'insegna dell'incertezza per le famiglie" Per il Codacons "mai come quest'anno i saldi partono all'insegna dei dubbi e dell'incertezza da parte delle famiglie". I principali responsabili sono il caro-bollette e l'inflazione alle stelle che hanno eroso la capacita' di acquisto dei cittadini, e "spingeranno una fetta di popolazione a rinunciare agli acquisti non indispensabili", afferma il presidente Carlo Rienzi. Bisogna inoltre considerare che in molti hanno già approfittato del Black friday dello scorso novembre per gli acquisti. Prezzi scontati anche per il cibo.