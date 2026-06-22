Saldi estivi 2026, il calendario regione per regione: quando iniziano e quanto durano
Le vendite di fine stagione scatteranno quasi ovunque sabato 4 luglio. Cambiano però le date di chiusura: in alcune regioni gli sconti finiranno ad agosto, in altre proseguiranno fino a settembre
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I saldi estivi 2026 sono alle porte. Le vendite di fine stagione rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per chi desidera acquistare abbigliamento, calzature e accessori a prezzi scontati prima o durante le vacanze ma il calendario non uniforme a livello territoriale a volte può trarre in confusione.
Quest'anno però, la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La Conferenza delle Regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio dei saldi estivi: carte di credito pronte a strisciare quindi dal prossimo 4 luglio. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
Quando iniziano i saldi estivi 2026
La regola generale prevede l'avvio delle vendite di fine stagione il primo sabato di luglio. L'obiettivo è garantire una maggiore uniformità tra le diverse regioni e assicurare condizioni più equilibrate per gli operatori del commercio. La quasi totalità delle regioni italiane partirà quindi sabato 4 luglio 2026, con poche eccezioni legate alle specificità territoriali.
Il calendario dei saldi estivi 2026 regione per regione
- Sardegna: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Abruzzo: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Basilicata: inizio 4 luglio 2026, termine 4 settembre 2026.
- Calabria: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Campania: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Emilia-Romagna: inizio 4 luglio 2026, termine previsto 1 settembre 2026.
- Friuli Venezia Giulia: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Lazio: inizio 4 luglio 2026, durata circa 6 settimane.
- Liguria: inizio 4 luglio 2026, termine 17 agosto 2026.
- Lombardia: inizio 4 luglio 2026, termine 1 settembre 2026.
- Marche: inizio 4 luglio 2026, termine 1 settembre 2026.
- Molise: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Piemonte: inizio 4 luglio 2026, durata 8 settimane.
- Puglia: inizio 4 luglio 2026, termine 15 settembre 2026.
- Sicilia: inizio 4 luglio 2026, termine 15 settembre 2026.
- Toscana: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Umbria: inizio 4 luglio 2026, durata 60 giorni.
- Valle d'Aosta: inizio 5 luglio 2026, termine 30 settembre 2026.
- Veneto: inizio 4 luglio 2026, termine 31 agosto 2026.
Il caso del Trentino-Alto Adige
Per il Trentino-Alto Adige il quadro è invece differente: nella Provincia autonoma di Trento i saldi estivi partiranno sabato 4 luglio e dureranno circa 60 giorni. Nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, le date possono variare in base ai Comuni e alle località turistiche. In generale gli sconti iniziano nel mese di luglio, ma nelle aree alpine possono essere previsti calendari differenti, legati alla stagionalità turistica e all'organizzazione delle attività commerciali.
Attenzione alle promozioni anticipate
Accanto al calendario ufficiale dei negozi fisici, continuano a diffondersi le promozioni anticipate. Molti marchi e piattaforme di e-commerce propongono infatti campagne dedicate agli iscritti, ai clienti fidelizzati o agli utenti delle proprie applicazioni già nei giorni precedenti all'avvio formale dei saldi. Nei punti vendita fisici, tuttavia, le vendite di fine stagione seguiranno il calendario stabilito dalle singole regioni e partiranno quasi ovunque sabato 4 luglio 2026.