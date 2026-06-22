Saldi estivi 2026, il calendario regione per regione: quando iniziano e quanto durano

Quest'anno però, la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La Conferenza delle Regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio dei saldi estivi: carte di credito pronte a strisciare quindi dal prossimo 4 luglio. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.