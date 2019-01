Ristrutturare casa, ecco tutti i bonus fiscali confermati nel 2019

Bonus ristrutturazioni edilizie - Confermata la detrazione al 50% (spalmata in 10 anni) per varie opere di recupero edilizio: dalla manutenzione ordinaria (per esempio la tinteggiatura delle pareti) al cambio degli infissi, passando dalla sostituzione della porta blindata.



Per le spese sostenute dal primo gennaio 2016 la detrazione per le ristrutturazioni immobiliari possono spettare al convivente more uxorio del possessore, anche in assenza di un contratto di comodato. ​



Bonus energia e sisma - In materia energetica continua lo sconto fiscale del 50% per l'acquisto di caldaie (fino a 60mila euro) e per le schermature solari (fino a 120mila euro), così come la detrazione del 65% per i pannelli solari e gli involucri degli edifici, del 75% per le coibentazioni della parti comuni dei condomini che sale all'85% se si riducono due classi di rischio sismico.



Bonus mobili - Vale anche per il 2018, a condizione che i mobili o i grandi elettrodomestici efficienti si acquistino mentre si sono fatti lavori di ristrutturazione straordinaria: si recupera il 50% di un importo massimo di 10mila euro al quale vanno tolte le somme già scontate nel 2017.



Bonus giardino - La sistemazione a verde di aree private o condominiali da diritto a una detrazione d'imposta del 36% per un importo non superiore a 5.000 euro. Comprese anche le spese di progettazione e manutenzione. In questo caso il bonus vale per la sistemazione a verde di aree scoperte quali balconi, cortili, giardini.