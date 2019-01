Ecotassa, ecco 20 modelli auto diffusi che la pagheranno

Volkswagen Golf R - Di Golf ce nʼè per tutti. Tantissime motorizzazioni e tantissimi allestimenti, quindi non sorprende che in unʼofferta così ricca ci sia una adrenalinica versione 2.0 R da 310 CV. E chi la vuole sa bene cosa compra, neanche farà caso ai 1.600 euro di ecotassa (180 g/km di CO2) sui 46.300 di listino.

Opel Zafira - I monovolume non sono certo stati trattati bene dalla manovra. È il caso di Opel Zafira, che in versione 1.6 turbo benzina 136 CV con cambio automatico emette 177 g/km di CO2! Seconda fascia di ecotassa: 1.600 euro! Troppi per un listino di 29.600 euro, chi fosse interessato guardasse alla versione a metano.

Ford Kuga - Sorprende invece che caschi in piena ecotassa il Suv medio di Ford: Kuga. La versione a benzina 1.5 EcoBoost 120 CV a due ruote motrici costa 23.900 euro, ma ne paga 1.600 di ecotassa per i suoi 181 g/km di CO2. Anche il 2.0 diesel TDCI 150 CV 4WD paga la tassa: 1.100 euro per 164 g/km di CO2, su un listino di 32.250 euro!

Ford Edge - Ancora 1.600 euro di ecotassa per un grande Suv come Ford Edge, che a listino parte da 54.400 euro. Nessuna versione sfugge, poiché il motore 2.0 EcoBlue a gasolio sviluppa sì 240 CV ma scarica pure 180 g/km di CO2. È un bel motore Euro 6 con trazione 4x4 e consuma anche poco (5,8 litri/100 km nel misto), ma al “malus” non si sottrae.

Jeep Renegade Trailhawk - Torniamo al gruppo FCA per parlare di Jeep. Il best-seller Renegade, in versione 1.4 T-Jet 120 CV Gpl, emette 160 g/km di CO2. È una versione in esaurimento, pagare 1.100 euro in più ai 24.000 di listino è poco opportuno. Scure anche per lʼallestimento Trailhawk con il possente motore 2.0 diesel 170 CV 4WD. Emissioni di 173 g/km e 1.100 di ecotassa da aggiungere ai 36.700 di listino.

Hyundai ix20 App Mode - Anche Hyundai ix20 1.6 benzina subisce il contraccolpo del “malus”, e per fortuna che il CO2 si limita a 172 g/km, bastava poco per andare nella fascia tassata 1.600 euro! La versione App Mode è distintiva, carina, costa 18.500 euro ma forse per lei si avvicina il viale del tramonto.

Dacia Lodgy Stepway - La dimostrazione che lʼecotassa sia spesso un paradosso ci arriva da Dacia Lodgy Stepway a Gpl. Un monovolume 7 posti low price ‒ a listino 14.900 euro ‒ ideale per le famiglie, con un ottimo rapporto qualità/prezzo e in più ibrido benzina/gpl per risparmiare sui consumi. Eppure i 161 g/km di CO2 lo catapultano nella prima fascia dellʼecotassa!

BMW Serie 1 M140i - Discorso simile ad Audi per BMW. Un modello entry level di brand come la Serie 1 a 5 porte ha al top di gamma la versione M140i. Esuberanza e divertimento si pagano, 1.100 euro in più ‒ le emissioni di CO2 sono di 168 g/km ‒ ai 48.750 euro di listino. E lo stesso motore campeggia sulla BMW 340i della Serie 3 berlina. Ma di questa siamo in attesa del nuovo modello.

Fiat Tipo - In casa Fiat stessa sorte la subisce la Tipo 5 porte 1.4 T-Jet 120 CV. È un bel turbo benzina, vivace, ma con 164 g/km di CO2 non sfugge ai 1.100 euro di “malus”, davvero troppi per unʼauto che a listino è fissata a 20.050 euro.

Il cosiddetto “malus” resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 e prevede 4 fasce di pagamenti: 1.100 euro per le emissioni da 160 a 175 g/km; 1.600 euro da 176 a 200 g/km; 2.000 euro da 201 a 250 g/km; 2.500 euro di ecotassa oltre i 250 g/km di CO2. Produttori e distributori di auto, come noto, hanno accolto con sfavore questo provvedimento, perché tassa auto di nuova concezione e molto meno inquinanti di vetture in circolazione che non sono neanche Euro 4 (ce ne sono 7 milioni in Italia sotto questa soglia) e continuano imperterrite ad appestare lʼaria delle nostre città. Non solo, ma si puniscono sia auto di lusso e supercar che modelli popolari come quelli che mostriamo nella fotogallery.