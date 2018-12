Ecobonus, ecco i modelli da comprare nel 2019

BMW i3 - Le Case premium sono entrate nei segmenti ibridi ed elettrici, ma peccato per loro i prezzi di listino superano quasi sempre la soglia stabilita dal governo. Con qualche eccezione, come la BMW i3 che conosciamo soprattutto per i servizi di car sharing (Drive Now). A listino costa da 40.100 euro, con lo sconto di 6.000 euro cui ha diritto si scende a 34.100 euro.