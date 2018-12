20 dicembre 2018 07:45 Ecobonus, i paletti della rottamazione, del prezzo e dei tempi Per Tesla e le auto elettriche top niente bonus

La Smart fortwo EQ sì, la Jaguar i-Pace no. La Nissan Leaf sì, la Audi Q7 e-tron no. La Renault Zoe sì ma scordatevi le Tesla. Se i nuovi parametri sullʼecobonus per lʼacquisto di auto saranno confermati in Parlamento, come da maxi-emendamento dellʼaltra sera, i paletti per beneficiare del bonus sono tanti. Primo fra tutti: bisogna rottamare una vecchia auto, altrimenti il bonus scema.

Andiamo con ordine, perché la chiarezza è necessaria in un provvedimento che è stato ritoccato da tante “manine” più o meno esperte del settore. A godere del massimo bonus di 6.000 euro saranno le auto con emissioni di CO2 che vanno da zero a 20 g/km, ma se non si rottama unʼauto vecchia il bonus scende a 4.000 euro. Se invece si acquista unʼauto le cui emissioni di CO2 si attestano fra i 21 e i 70 g/km, allora lʼincentivo è di 2.500 euro in caso di rottamazione e 1.500 senza. Insomma, alla fine la montagna ha partorito un topolino!

Attenzione però, cʼè un altro paletto: il costo dellʼauto da comprare non deve superare i 54.900 euro (Iva inclusa), quindi le migliori auto elettriche in circolazione, oggi firmate da Audi, BMW, Tesla e Jaguar non beneficiano di alcun bonus allʼacquisto. Una sicura pecca che penalizza il mercato delle flotte aziendali. A conti fatti la Smart fortwo EQ risulta lʼauto elettrica più conveniente con lʼecobonus, perché scende da 24.197 a 18.197 euro. Però ha solo due posti e per molte famiglie sarà da scartare. Ci sono poi bonus allʼacquisto anche per i ciclomotori elettrici o ibridi, fino al 30 % del valore e tetto massimo di 3.000 euro, rottamando un veicolo di pari cilindrata.

Passiamo al “malus”, ovvero la supertassa da pagare a chi compra unʼauto non ecologica, e qui sono dolori, perché tra le vetture penalizzate non si sono soltanto supercar ma anche auto normalissime come la Fiat 500L Cross. Lʼecotassa è salata e si divide in 4 soglie: 1.100 euro per i veicoli che emettono da 161 a 175 g/km di CO2; 1.600 euro per la fascia 176-200 g/km di CO2; 2.000 euro da 201 a 250 g/km e infine 2.500 euro per le auto oltre i 250 g/km. Per il Codacons “è una vera e propria stangata a danno degli automobilisti, che colpisce non solo le auto di lusso, ma una vasta platea di vetture anche di uso comune, compresi piccoli furgoni usati dai lavoratori”.