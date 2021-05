Ristorazione, Coldiretti: senza coprifuoco e con doppio turno +10% incassi

IPA

Per ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi con lo spostamento del coprifuoco alle 23 (anziché alle 22) e con il doppio turno è possibile stimare, in media, almeno il 10% degli incassi in più . E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'entrata in vigore del decreto legge Covid. A giugno il nuovo provvedimento che prevede il superamento del coprifuoco e la riapertura totale valgono almeno 3,5 miliardi al mese di maggiori introiti.