Rinnovo contratto, i bancari non vogliono essere connessi extra lavoro

Il diritto dei dipendenti a non essere raggiunti da email, messaggi o altro al di fuori degli orari di ufficio: in pratica, di essere disconnessi. E' quanto chiedono i bancari, attraverso i sindacati, nelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. "Spesso la connessione - spiega Giuliano Calcagni, segretario generale della Fisac, - invece che liberare le persone, le tiene legate".