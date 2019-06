Reddito, Inps: un milione e 270mila domande, risparmi per un miliardo

Le domande per il reddito di cittadinanza "fino al 31 maggio sono state un milione e 270mila , sono in linea con quelle previste e c'è un tasso di rifiuto del 25% , cioè quelle respinte". Lo ha detto Pasquale Tridico , presidente dell'Inps, sottolineando che "se si conferma questo andamento avremo un miliardo l'anno che poi potrà essere utilizzato dal governo".

Tridico: "Rinunce? Solo 12 casi, il resto sono fake news" - Quanto al numero di rinunce, Tridico ha commentato alcuni dati diffusi dai media bollandoli come "fake news". "Voi avete sentito parlare di una grossa fake news, cioè 100mila persone che hanno restituito il reddito ma non è vero - ha spiegato il presidente dell'Inps -. Ci sono stati 12 casi, ad esempio a Genova, Napoli e Palermo, dove delle persone si sono informate sul come rifiutare il reddito. Ma sapete perché? Sono state le aziende, per cui queste persone lavoravano in nero, per evitare sanzioni, a consigliare ai beneficiari di rinunciare".