Reddito di cittadinanza, 18-19-20 giugno selezione navigator a Roma

Le selezioni per i navigator si terranno il 18, 19 e 20 giugno 2019 presso la Fiera di Roma. Ad annunciarlo una nota dell'Anpal. "Nel pieno rispetto delle procedure e delle norme andiamo avanti per rinforzare - insieme alle assunzioni da parte delle Regioni - i centri per l'impiego e implementare le politiche attive per il lavoro", afferma il presidente Mimmo Parisi.