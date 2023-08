Reddito di cittadinanza, Calderone: "A luglio 88mila soggetti presi in carico dai servizi sociali"

Dopo la sospensione del reddito di cittadinanza a determinate categorie, è intervenuto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

"A luglio già 88mila soggetti sono stati presi in carico dai servizi sociali, non lasciamo indietro nessuno", ha detto a Tgcom24. "Il primo settembre diventerà operativa la piattaforma per il supporto alla formazione e il lavoro che riceverà le domande di chi esce dal Reddito di cittadinanza e deve inserirsi in un percorso nuovo, di accompagnamento, con una durata di 12 mesi", ha aggiunto.